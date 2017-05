Radball RSV Öflingen verpasst Aufstieg

Robin Leber und Samuel Stupfel fehlt nur ein Punkt zum Sprung in die Oberliga

Radball: – Knapp verpassten Robin Leber und Samuel Stupfel vom RSV Öflingen am dritten und letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga. Zwar begannen die beiden Radballer mit einem klaren 9:4-Sieg gegen Ailingen. Sie mussten dann aber gegen Karlsruhe eine 2:5-Niederlage einstecken. Das darauffolgende 9:1 gegen Denkendorf zeigte die spielerischen Fähigkeiten und den Kampfgeist der Öflinger. Gegen den Tabellenersten aus Wendlingen verloren sie mit 4:6, was ihnen in der Schlusstabelle den vierten Platz bescherte – ein magerer Punkt hinter dem dritten Aufstiegsplatz.