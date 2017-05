Radball RSV Öflingen und RSV Wallbach auf Erfolgskurs

Radball: U13 aus Wallbach und U15 aus Öflingen qualifizieren sich für die Halbfinalturniere um die Deutsche Meisterschaft

Radball: – Mit dem Heimvorteil im Rücken siegten die Öflinger U15-Schüler, Marc Huber und Moritz Schubach, beim Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft souverän. Gleich im Auftaktspiel gegen Forst zeigten sie mit einem überzeugenden 6:0 das die in bester Form sind. Auch zweite Gegner aus Waldrems musste beim nie gefährdeten 7:1 Lehrgeld bezahlen – zu souveraän war das Zusammenspiel von Marc und Moritz und zu effektiv die Torausbeute.

Bedingt durch die Absage des bayrischen Teams aus Erlangen standen je Mannschaft nur drei Spiele auf dem Plan. Bereits vor dem letzten Spiel stand für Öflingen das Erreichen des Halbfinales schon fest. Nun ging es jedoch gegen Hechtsheim um die Tabellenspitze und das damit verbundene Heimrecht. Die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz hatte bis dahin ebenfalls alle Spiele klar gewonnen. Gegen das Öflinger Duo fanden sie aber kein Konzept und so konnten Marc und Moritz den Zuschauern noch einmal überzeugenden Radball zeigen und klar mit 9:0 gewinnen. In der Abschlusstabelle steht Öflingen vor Hechtsheim und Forst – die sich für das Halbfinale qualifizierten. Auf den Plätzen folgen Waldrems und Erlangen. Das Halbfinale findet am Samstag, 20. Mai, ab 14 Uhr, in der Zelgturnhalle, Wehr, statt.

Erfolgreich war auch das U13-Team des RSV Wallbach beim Viertelfinale in Gärtringen. Lukas Stocker und Mika Schrott zeigten von Beginn an, was in ihnen steckt. Das hessische Team aus Ginsheim wurde mit 7:1 vom Platz gefegt. Als einziger ernstzunehmender Gegner des Spieltages erwies sich die Mannschaft Gärtringen 3 gegen die Stocker/Schrott eine 2:6-Niederlage einstecken mussten. Das brachte die beiden Radballer jedoch in keiner Weise aus dem Konzept und so antworteten sie mit einem 7:1 gegen Gärtringen. Auch beim 2:0 gegen Prechtal und dem abschließenden 8:0 gegen Fürth-Vach zeigten die jungen Wallbacher mit sauber abgestimmten Spielzügen und schön herausgespielten Toren ihr Können auf dem Rad. Lohn war der zweite Platz hinter Gärtringen 3 und damit die Qualifikation für das Halbfinale am 20. Mai. Der Austragungsort ist noch offen.