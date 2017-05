Radball RSV Öflingen steht im Finale

U15-Radballer Marc Huber und Moritz Schubach sichern sich beim Heimspieltag das Ticket zur Enrunde um die Deutsche Meisterschaft

Radball: – Neun von von zwölf möglichen Punkten eingespielt. 24 Treffer erzielt und eine astreine Tordifferenz von 20 Treffern. Diese Bilanz von Marc Huber und Moritz Schubach beim Heimspieltag in der Wehrer Zelgsporthalle kann sich sehen lassen und brachte den beiden U15-Radballern des RSV Öflingen mit dem zweiten Platz auch den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft am 10./11. Juni in Augustdorf (Nordhrein-Westfalen).

Gleich im Auftaktspiel gingen die beiden Öflinger Youngster konzentriert zur Sache und zeigten beim 5:1-Erfolg gegen den RV Ebersheim aus Rheinland-Pfalz keine Schwächen. Der Thüringische SV Ehrenberg bereitet dem Duo Huber/Schubach in der Anfangsphase zwar einige Schwierigkeiten, so dass dei Lokalmatadoren zunächst nicht zu ihrem Spielrhythmus fanden. Vom Trainer in der Halbzeitpause aber wieder richtig eingestellt, drehten sie mächtig auf und fuhren am Ende doch mit einem klaren 6:0 als Sieger vom Platz.

Das spannendste Spiel war jenes gegen den späteren Sieger aus der südhessischen Gemeinde Hähnlein, nahe Darmstadt. Beide Teams spielten durchaus auf Augenhöhe. Schlussendlich konnten die Hessen aber durch schönere Kombinationen und einer besseren Torausbeute überzeugen und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden.

Im letzten Spiel überfuhren Marc Huber und Moritz Schubach quasi ihren sächsischen Gegner aus Eula. Zu groß war der Spielwitz und auch der Siegwille der Öflinger in dieser Partie. Mit dem letzten Schlag erzielte Marc Huber den Endstand von 12:1.

Zum Finale fahren der RSV Hähnlein und der RSV Öflingen. Platz drei ging an den RV Ebersheim vor dem SV BG Ehrenberg und dem SV Eula.