Radball RSV Öflingen steckt Verletzung weg

Radball: In der Aufstiegsrunde zur Oberliga ersetzt Jonathan Stupfel kurzfristig seinen verletzten Bruder Samuel und erreicht an der Seite von Robin Leber den zweiten Tabellenplatz

Radball: – Vor heimischer Kulisse spielten Robin Leber und Samuel Stupfel vom RSV Öflingen den ersten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Oberliga aus. Das Duo startete mit einem klaren 6:4 gegen Bonlanden. Gegen Plattenhardt fanden die Öflinger jedoch kein Rezept und lagen schon 0:3 im Rückstand. In dieser Partie verletzte sich Samuel Stupfel derart am Fuß, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Kurzfristig sprang sein Bruder Jonathan ein. Die Partie ging mit 2:6 verloren. In der Folge überzeugte das „neue“ Duo Leber/Stupfel aber und trotz fehlender gemeinsamer Spielpraxis fuhren sie zwei Siege ein. Das 5:3 gegen Plattenhardt II und das 5:0 gegen Schwaikheim III bedeutet Platz zwei in der Tabelle.