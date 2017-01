RSV Öflingen nutzt den Heimvorteil

Radballer tragen Heimspieltage der U17-Oberliga und der Landesliga der Aktiven aus

Radball-Oberliga U17: – Beim Heimspieltag waren Luis Frey und Noah Klausmann vom RSV Öflingen erfolgreich am Start. Prechtal 2 wurde mit 3:1 besiegt. Gegen den Tabellenvorletzten Ailingen fanden die beiden Öflinger jedoch kein Rezept und taten sich sehr schwer. Am Ende reichte es dann aber doch noch zu einem 3:3. Dieses Spiel erwies sich jedoch glücklicherweise nur als kurzes Zwischentief und somit wurde beim 5:1 gegen Hardt 1 und beim 8:1 gegen Prechtal 1 wieder effektiver und erfolgreicher Radball gezeigt. Mit dieser Bilanz sicherten sich die Zwei den zweiten Tabellenplatz. Marc Huber und Moritz Schubach starteten als Öflingen II mit einem 5:5 gegen Prechtal 2 in den Spieltag. Eine Knappe 2:1 Niederlage gegen Prechtal 1 folgte. Zu Abschluss konnten die beiden jungen Öflinger aber nochmals zeigen was sie können und sie schlugen Ailingen verdient mit 5:3. Landesliga: – Hier war die SG Öflingen/Wehr mit Markus Buchner und Julian Urich sowie Öflingen 2 mit Raffael Albietz und David Schillinger am Start. Das Vereinsduell ging nach großem Kampf knapp mit 4:3 an das Öflinger Team. Die Spielgemeinschaft schaffte im Anschluss ein 4:4 gegen Sulgen 5. Beim 6:2 gegen Sulgen 4 agierte das Duo Buchner/Urich sicherer und auch effektiver auf dem Platz. Ailingen 5 erwies sich danach aber als die bessere Mannschaft und erspielte einen 4:2-Erfolg.

Öflingen 2 gewann auch das zweite Spiel gegen Ailingen 5 mit 4:2, wobei hier der Kampfgeist der beiden jungen Spieler deutlich zu sehen war. Gegen Sulgen 4 musste das Duo Albietz/Schillinger jedoch eine klare 3:6-Niederlage einstecken. Schlusspunkt des Spieltages in der Öflinger Halle war das 4:4 von Öflingen 2 gegen Sulgen 5.