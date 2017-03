RSV Öflingen mit starker Saisonbilanz

Bezirksliga-Radballer Günter Trefzger und Luca Klausmann steigen als Meister in die Landesliga auf. In der Verbandsliga erreichen Robin Leber und Samuel Stupfel den zweiten Platz. Nachwuchs-Talente Elias Engel und Felix Hinnenberger verpassen weiterführende Runde nur hauchdünn

Radball: – Als Vizemeister der Verbandsliga beenden Robin Leber und Samuel Stupfel vom RSV Öflingen die Saison. Obwohl das Duo seine erste Saison zusammen gespielt hat, war ihr Spiel geprägt von sauber abgestimmten Spielzügen und großem Kampfgeist. Der Auftakt gegen Sulgen II gestalteten sie nach einem spannenden Spiel mit 6:4 für sich. Weitaus klarer lief es beim 4:0 gegen Hardt 2. Die beiden Öflinger zeigten in den folgenden Spielen ihren hohen Leistungsstand, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. 5:1 gegen Sulgen 3 und 4:1 gegen Offenburg 1 bedeuteten zwölf Punkte aus vier Spielen und in der Schlusstabelle den hervorragenden zweiten Platz – und dem besten Angriff der Staffel.

In der Bezirksliga wurden Günter Trefzger und Luca Klausmann, der als Ersatz für Björn Griener einsprang, in der Schlusstabelle knapper Meister mit einem Punkt Vorsprung auf Hardt. Damit steht der Aufstieg des RSV Öflingen III indie Landesliga fest.

Nur um einem Punkt verpasste das jüngste aktive Öflinger Team, die U13-Schüler Elias Engel und Felix Hinnenberger, eine Platzierung für die weiterführenden Meisterschaften. Mit 35 Punkten spielten sie Rang neun ein, doch vor ihnen stehen noch zwei außer Konkurrenz gestartete Mannschaften. Nach einem spannenden Auftaktspiel vor heimischem Publikum stand am Ende ein 2:2 gegen die SG Langenschiltach/Lauterbach III. Trotz großem Einsatz gelang den Öflingern gegen Langenschiltach II keine Tore und so mussten sie eine 0:2-Niederlage einstecken. Gegen den Tabellendritten Alpirsbach 1 wuchsen Elias und Felix aber über sich hinaus und zeigten was sie können. Sie fuhren mit einem knappen, aber hochverdienten, 2:1-Erfolg als Sieger vom Platz. Gegen Langeschiltach gelang den jungen Öflingern ebenfalls ein 2:1.