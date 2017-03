RSV Öflingen im Halbfinale

Luis Frey und Noah Klausmann feiern beim Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft der Radball-Junioren U17 in Darmstadt den Turniersieg

Radball: (wah) Ein großer Erfolg wurde für das Öflinger Team Luis Frey/Noah Klausmann das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U17 in Darmstadt. Nach der kurzfristigen Absage einer Mannschaft bestand das Starterfeld nur noch aus vier Teams. Gegen Weil im Schönbuch leistete sich das Öflinger Duo beim 4:4 einen verhaltenen Start. Damit war die Partie gegen Naurod, das seine beiden Spiele zuvor schon verloren hatte, schon ein Entscheidungsspiel. Das Team aus Naurod war sehr motiviert, wollte seine kletzte Chance für die Halbfinal-Qualifikation nutzen. Dennoch gewannen die Öflinger mit 4:3. In der letzten Partie des Tages mussten die beiden Öflinger gegen das Duo aus Darmstadt, das im höchsten Landeskader gesetzt ist, siegen, um im Halbfinale Heimrecht zu besitzen. Das gelang auch: Frey/Klausmann lieferten eine souveräne Vorstellung ab und gewannen durch ihren 3:1-Sieg das Viertelfinal-Turnier. Das Halbfinale steigt am Samstag, 8. April, ab 14 Uhr in der Sporthalle in Öflingen.