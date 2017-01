RSV Öflingen bleibt vorn dran

Radballer erfolgreich in der Verbandsliga und der Bezirksliga. RSV Wallbach gewinnt das Derby gegen Colin Huber und Jonathan Stupfel

Radball-Verbandsliga: (wah) Robin Leber und Samuel Stupfel vom RSV Öflingen kassierten in Offenburg ihre erste Niederlage, bleiben aber trotz des 1:6 gegen den RSV Lauterbach II an der Spitze – punktgleich mit dem RSV Lauffen. Der wiederum kassierte gegen das Öflinger Duo eine deftige 2:11-Niederlage. Zuvor schon hatten Leber/Stupfel mit 4:2 gegen den VfL Sindelfingen gewonnen. Dem 4:3 gegen die „Zweite“ aus Lauffen folgte dann die Niederlage. Im Abschlussspiel war das Öflinger Duo nicht mehr in der Lage, seine bis dahin überzeugende Leistung abzurufen.

Bezirksliga: – Beim Heimspieltag schob sich der RSV Öflingen IV mit Günter Trefzer und Luca Klausmann auf Platz zwei. Das Duo ließ dem 6:1 gegen RSV Lauterbach IV ein umkämpftes 7:5 gegen den RSV Lauterbach V folgen. Die kampflose Partie gegen den RSV Lauterbach III wurde 5:0 gewertet.

Diesen kampflosen Sieg bekam auch der RSV Öflingen V mit Colin Huber und Jonathan Stupfel. Zuvor hatten sie gegen den RSV Wallbach mit Daniel Post und Fabian Rotzler einen Fehlstart erwischt. Der Lokalrivale gewann deutlich mit 7:3. Huber/Stupfel ließen sich davon nicht beeindrucken. Ihr druckvolles Spiel führte zu einem 7:5 gegen den RSV Lauterbach V und einem spannenden aber am Ende doch souveränen 8:3 dank der besseren Chancenauswertung gegen den RSV Lauterbach IV.

Das Wallbacher Team fegte neben dem kampflosen Erfolg die „Fünfte“ aus Lauterbach überlegen mit 8:1 aus der Halle. Zum trotz schönem Spiel knappen und unglücklichen 2:4 gegen den RSV Lauterbach IV gesellte sich der 7:3-Derbyerfolg gegen RSV Öflingen V.