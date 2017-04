Radball RSV Öflingen beweist Nervenstärke

Radballer Luis Frey und Noah Klausmann qualifizieren sich vor heimischem Publikum für das Finale um die Deutsche Meisterschaft

Radball: (wah) Nach einem Herzschlagfinale erreichte das Öflinger Duo Luis Frey und Noah Klausmann vor heimischem Publikum das Finale um die Deutsche Meisterschaft der Radballer in der Klasse U17.

Der Start in das Halbfinal-Turnier gelang mit einem 3:1-Sieg gegen die Mannschaft aus dem hessischen Erzhausen. Gekonnte Angriffe und einige sehenswerte Tore bescherten den beiden Öflingern jeweils 8:1-Erfolge gegen Lautach (Bayern) und Reidenburg aus Sachsen-Anhalt. Drei Siege aus drei Spielen – eine perfekte Punkteausbeute.

Die beiden Hauptkonkurrenten im Kampf um die beiden ersten Plätze des Halbfinales standen Frey/Klausmann aber noch bevor. Gegen Ehrenberg lagen die Öflinger nach einer Minute mit 0:2 zurück. Zu ungenaues Passspiel und zu hektische Angriffe eröffneten dem Gegner die Möglichkeiten, etwas für sein Torverhältnis zu tun. So endete die Partie mit einer 2:6-Niederlage für die Öflinger.

Gegen die bereits als Sieger feststehende Mannschaft aus dem niedersächischen Aschendorf musste mindestens ein Remis her. Frey/Klausmann hatten die vorherige Niederlage bestens weggesteckt und spielten wieder souverän. Rasch ging das Duo mit zwei Toren in Führung. Dem Team aus Aschendorf gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Zwischenzeitlich gelang es den Öflingern, auf 3:1 zu erhöhen. Dann wurden sie aber zwei Mal ausgekontert, so dass es 30 Sekunden vor Ende 3:3 stand. Für die Gastgeber begann das Zittern, doch Frey/Klausmann brachten das Remis über die Zeit. Das bedeutete den zweiten Platz und die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft am Wochenende, 13./14. Mai in Rimpar (Bayern).