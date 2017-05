Radsport RSV Öflingen auf Platz sechs

U17-Debütanten Luis Frey und Noah Klausmann bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft am Start

Radball: – Platz sechs bei den Deutschen Meisterschaften der U17-Jugend. Auf ihre Leistung und ihr Abschneiden im Turnier der Besten in Rimpar bei Würzburg können Luis Frey und Noah Klausmann vom RSV Öflingen mächtig stolz sein. Das Duo schaffte den Sprung ins Finale gleich im ersten Jahr in der neuen Altersklasse, was den Erfolg umso wertvoller macht.

Acht Teams aus dem Bundesgebiet kämpften an zwei Tagen mit dem Duo des RSV Öflingen um den Meistertitel. Dabei starteten Klausmann/Frey denkbar schlecht ins Turnier, nämlich mit einer ordentlichen 0:7-Pleite gegen den württembergischen Konkurrenten aus Weil im Schönbuch. Deutlich besser lief es den Öflingern dann im Anschluss gegen die SG Zeitz mit einem 2:2. Gegen den VC Darmstadt stand es zur Halbzeit noch verdient 1:1. Leider verloren die beiden Öflinger danach den Faden und mussten am Ende eine 3:5-Niederlage einstecken. Das letzte Spiel des ersten Tages brachte dann aber den ersehnten und verdienten Sieg. Beim klaren 5:2 gegen die RSG Ginsheim überzeugten Luis Frey und Noah Klausmann und zeigten, was in ihnen steckt. Das Betreuerteam um Björn Griener und Ditmar Klausmann zog ein zufriedenes Fazit unter den ersten Auftritt ihrer Schützlinge.

Am frühen Sonntag war der RV Aschendorf als nächster Gegner in der Halle. In einem spannenden Spiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem aus Öflinger Sicht unglücklichen 2:2. Gegen den späteren Deutschen Meister, Groskoschen aus Brandenburg, hatten Frey/Klausmann trotz guter Spielansätze keine Chance und mussten mit einem 0:6 vom Platz. Im Abschlussspiel gegen den SV Lüblow waren die zwei Jungs aus Öflingen zwar immer auf Augenhöhe mit dem Gegner. Doch es fehlte am Ende das letzte Quäntchen Glück beim 2:3.

Deutscher Meister wurde der RSV Groskoschen vor Darmstadt und Weil im Schönbuch. Der RSV Öflingen belegte mit einem Sieg und zwei Unentschieden den sechsten Platz.