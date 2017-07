Radsport RSV Bad Säckingen: Timo Albiez verteidigt Gesamtführung

Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen verteidigte die Führung in der Gesamtwertung der LBS-Cup-Serie "1000 Kilometer von Baden-Württemberg"

Radsport: (sk) Timo Albiez vom RSV Bad Säckingen verteidigte die Führung in der Gesamtwertung der LBS-Cup-Serie "1000 Kilometer von Baden-Württemberg". Der 31-jährige Fahrer des FKU-Racing-Team wurde Zweiter in Ottenbach und 13. beim bergigen Rennen in Plattenhardt/Filderstadt. Mit 97 Punkten führt Albiez nun vor seinem Teamkollegen Gregor Menzel (82) und Jonas Tiede (80/RWV Wendelsheim). Das Finale der Serie ist am Sonntag in Reute. (sk)