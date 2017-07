Rudern RC Rheinfelden holt sechs Medaillen

Ruderer überzeugen bei der Landesmeisterschaft in Breisach. Gold für Luisa Gathmann und den Masters-Doppelvierer mit Wolfgang Birkner, Jörg Süßle, Florian Schumann und Gerhard Holl

Rudern: – Erfolgreich nahmen die Ruderer des RC Rheinfelden an den baden-württembergischen Meisterschaften in Breisach teil. B-Juniorin Luisa Gathmann, A-Juniorin Malin Grether sowie Calvin Knobloch bei den Männern meisterten ihre Vorläufe mit vorderen Platzierungen und schafften den Sprung in die Finals. Luisa Gathmann erkämpfte sich in einem stark besetzten Feld die Goldmedaille und den ersten Titel für die Rheinfelder Equipe. Malin Grether wurde Vierte, Calvin Knobloch kam auf Rang fünf. Für beide Ruderer waren die Finalplatzierungen dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Ebenfalls im Finale startete der Vierer ohne Steuermann mit Björn Birkner, Ole Schneider, Raphael Mühlpford und Knobloch bei den Männern. Mit 2:57.65 Minuten verpasste das Quartett die Bronzemedaille um hauchdünne 0,4 Sekunden. Denkbar knapp war es auch für die B-Junioren Silas Trefzer und Simon Furulyas, die im Doppelzweier als Fünfte im Vorlauf den Finaleinzug verpassten. Bronze holte am ersten Wettkampftag zudem der Masters-Achter um Schlagmann Wolfgang Birkner.

In den Vorläufen des zweiten Tages saßen Malin Grether und Luisa Gathmann gemeinsam im Doppelzweier der A-Juniorinnen. Sie meisterten den Finaleinzug ebenso bravourös wie Lena Daniel im Leichtgewichts-Einer der Frauen sowie die A-Junioren Joscha Holl und Ole Schneider im Doppelzweier. In den Finals holten sich Grether/Gathmann ebenso Silber wie Lena Daniel. Holl/Schneider waren lang am Kampf um die Medaillen dabei, verpassten dann Bronze um nur 0,3 Sekunden.

Björn Birkner und Raphael Mühlpford kamen bei den Männern bei ihrer ersten gemeinsamen Fahrt auf Rang vier im Zweier ohne Steuermann. Etwas mehr gemeinsame Vorbereitung hatten Florian Schumann und Markus Grobert, die es als Masters im Doppelzweier ohne Altersbeschränkung noch einmal wissen wollten und einen starken dritten Platz belegten. Zum krönenden Abschluss siegte der Rheinfelder Masters-Doppelvierer mit Wolfgang Birkner, Jörg Süßle, Florian Schumann und Gerhard Holl. Sie setzten in dieser Besetzung eine lange Siegestradition fort.