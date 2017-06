Rudern RC Rheinfelden gibt alles in Sarnen

Masters über Pfingsten erfolgreich an der Regatta

Rudern: – Erfolgreich nahmen Ruderer des RC Rheinfelden an der Regatta in Sarnen teil. Vor allem die Masters waren in der Schweiz sehr aktiv. Zum Auftakt siegten sowohl der Doppelzweier in der Altersklasse C (Durchschnittsalter 43 Jahre) mit Florian Schuhmann und Markus Grobert (RG RC Rheinfelden/RC Waldshut) als auch der Zweier ohne Steuermann in der Altersklasse E (Durchschnittsalter 55 Jahre) sicher.

Noah Käuflin im Einer der 17/18-Jährigen belegte einen Platz im Mittelfeld. Im Doppelvierer starteten Hans-Werner Breuer, Michael Weber, Bogdan Grzedicki und Rüdiger Wilz in der Klasse E (Durchschnittsalter 55 Jahre). Sie konnten nach missglücktem Start nur noch den Kontakt zum Feld herstellen.

Am zweiten Tag waren zusätzlich Wolfgang Birkner, Florian Schuhmann, Gerhard Holl und Jörg Süßle (Altersklasse D, Durchschnittsalter 50 Jahre) am Start. Diese Mannschaft schob sich gleich zu Beginn des Rennens in Führung und verteidigte diese bis ins Ziel gegen jüngere Gegner. Das zweite Boot reihte sich am Ende des Feldes ein. Der Masters-Achter wurde ebenfalls eine sichere Beute der Rheinfelder Wolfgang Birkner, Jörg Süßle, Gerhard Holl, Florian Schuhmann, Markus Grobert, Alf Mosel Michael Weber, Christoph Hagen und Steuermann Silas Trefzer.