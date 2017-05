Rudern RC Rheinfelden feiert Sieg

Ruderin Luisa Gathmann gewinnt B-Finale bei der Junioren-Regatta in München

Rudern: (sk) Auf der olympischen Regattastrecke in München fand die internationale Juniorenregatta statt. Für zahlreiche Nationalteams eine Standortbestimmung im Hinblick auf die anstehende Junioren-Europameisterschaft in Krefeld, ist sie gleichzeitig ein Maßstab für Vereine aus ganz Deutschland, die auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften U17/U19 Ende Juni, ebenfalls in München, hinarbeiten.

So auch Luisa Gathmann, Joscha Holl und Ole Schneider von RC Rheinfelden. Über 1500 Meter lieferte Gathmann im U17-Einer mit Rang drei einen soliden Einstieg ins Regattageschehen. Dieser bedeutete jedoch, dass sie die Qualifikation für das A-Finale am Tag darauf knapp verpasste. Um so deutlicher dominierte sie das B-Finale, welches sie mit über sechs Sekunden Vorsprung auf Rang zwei für sich entschied. Noch besser lief es im Doppelvierer mit Steuerfrau, der mit Luisa Gathmann unter der Flagge des Landesruderverbands Baden Württemberg an den Start ging. Nach souveränem Sieg wurde das Finale auf den allerletzten Schlägen entschieden. Bis dahin lagen drei Boote an der Spitze gleichauf, darunter auch die Mannschaft um Luisa, die sich letztlich mit Rang drei begnügen musste. Im Hinblick auf die Meisterschaft ist außerdem noch nichts entschieden. Gleiches gilt für Joscha Holl und Ole Schneider, die im U19-Zweier und in Renngemeinschaft mit Berlin im Vierer ohne Steuermann an den Start gingen. Hierbei bestand die Konkurrenz zu großen Teilen aus Nationalteams wie der Schweiz, Großbritannien, Polen oder Tschechien. Nach engagierten Rennen sprang jeweils nur Rang fünf für die beiden Rheinfelder heraus.