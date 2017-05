Rudern RC Rheinfelden auf zweite Plätze abonniert

Ruder-Junioren testen Leistungsstand bei der Regatta in Köln

Rudern: – Ihren Leistungsstand vor den Deutschen Meisterschaften, die vom 22. bis 25. Juni in auf der Olympiastrecke in München-Oberschleißheim stattfinden, überprüften die Junioren Luisa Gathmann, Joscha Holl und Ole Schneider vom RC Rheinfelden bei der Junioren-Regatta in Köln. Der Lohn für die Reise waren mehrere zweite Plätze.

Zum Auftakt saßen Ole Schneider und Joscha Holl mit zwei Berliner Ruderern im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann. Sowohl in ihrer Abteilung als auch in der Gesamtwertung fuhr das Boot auf einen starken dritten Rang und qualifizierte sich für das A-Finale am nächsten Tag. Dieses Rennen verlief dann auch wieder ziemlich spannend. Nach einem etwa 1750 Meter langem Duell, bei dem das Berlin-Rheinfelder Boot knapp führte, schob sich der Vierer aus Münster im Endspurt vorbei und siegte mit einer knappen Sekunde Vorsprung.

Im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann fuhr Schlagmann Holl mit Schneider hinter einem Boot aus Münster mit knapp elf Sekunden Rückstand ebenfalls auf den guten zweiten Platz, was die Teilnahme am gesetzten Lauf am nächsten Tag brachte. Platz drei in der 1. Abteilung hinter den Booten aus Wandsbek und Kettwig und die viertschnellste Zeit aller Teilnehmer waren hier das Schlussergebnis.

B-Juniorin Luisa Gathmann kam in ihrer Abteilung im Einer hinter Alexandra Foster (RC Meschede) auf Rang zwei und brachte die viertschnellste Zeit ins Ziel. Das B-Finale jagte sie die Hamburgerin Charlotte Moritz (Alster-Club) und versuchte auf den letzten 250 Metern einen Angriff. Es gelang ihr aber nur, den Abstand auf 1:20 Sekunden im Ziel zu verringern.

Im Doppelvierer mit Steuerfrau des Landesruderverband Baden-Württembergs mit Rudererinnen aus Ulm, Eberbach und vom Bodensee fuhr Luisa Gathmann auf den zweiten Platz, drei Sekunden, hinter einem bayerischen Boot und erreichte die Qualifikation für den ersten gesetzten Lauf. Hier lief es nahezu identisch für das Auswahl-Boot, allerdings war der Rückstand auf die Bayern auf knapp zweieinhalb Sekunden geschmolzen.