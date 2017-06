Leichtathletik Premiere für "City Run" des VfB Waldshut

Am Sonntag wird die Waldshuter Innenstadt von Läuferinnen und Läufer ohne Einkaufstaschen "belagert" sein. Verschiedene Distanzen für den Stadtlauf. Bambini-Lauf ab 11 Uhr, Hauptlauf ab 13 Uhr. Lauf zählt zur "May Running Series"

Leichtathletik: (gew) Seine Premiere erlebt der "City Run" des VfB Waldshut am Sonntag in der Waldshuter Innenstadt. Der Lauf zählt mit Estelberg-Lauf, Schluchseelauf und dem noch ausstehenden Klettgau-Lauf am 21. Juli zur "May Running Series". Start und Ziel ist in der Kaiserstraße. Nach dem Bambini-Lauf um 11 Uhr über 650 Meter (Kaiserstraße – Im Wallgraben) folgt der Schüler-Lauf ab 11.30 Uhr (3 Runden=1950 m). Der Fit & Fun-Lauf und der Hauptlauf werden um 13 Uhr gestartet. Die Hobbyläufer absolvieren zwei Runden (5,6 km), die "Profis" 11,2 Kilometer (vier Runden). Der 2,8 Kilometer lange Rundkurs führt von der Kaiserstraße über Matthias-Claudius-Haus, Schulzentrum, Friedrichstraße, Stellwerk, Bahnhof, Bismarckstraße zurück in die Kaiserstraße. Gemeldet haben bisher auch Estelberglauf-Sieger Pekka Roppo aus Grießen sowie Jürgen Hilpert, Nico Geist, Heidi Sengül und Kerstin Matt von der LG Hohenfels. Noch nicht gemeldet hat Estelberglauf-Siegerin Evi Polito (LG Hohenfels).