Pokalsieg für TTF Stühlingen

Erste Mannschaft der Frauen setzt sich klar im Bezirkspokal durch. Reserve-Team der Frauen verliert im Halbfinale. Beide Männer-Teams des Vereins werden Zweiter in den Klassen A und B

Tischtennis: (sk) Die erste Frauen-Mannschaft der TTF Stühlingen wurde Bezirkspokalsieger des Bezirks Schwarzwald. Im Halbfinale bezwangen die Stühlingerinnen den TTSV Mönchweiler ebenso klar wie im Finale den TV St. Georgen. Damit sind die für den Verbandspokal am Sonntag, 30. April, qualifiziert. Traumziel wäre das Deutsche Pokalfinale Ende Mai in Frönenberg bei Dortmund. Die Männer-Teams wurden im Pokal jeweils Zweite in den Klassen A und B. Die zweite Mannschaft der Frauen verlor im Halbfinale gegen den TV St. Georgen.