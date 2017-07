Fußball Pokal-Kantersieg für SV 08 Laufenburg

Landesliga-Absteiger gewinnt 10:1 bei T.I.G. Bad Säckingen in der ersten Runde des Rothaus-Bezirkspokal. Große Überraschungen bleiben in den ersten Spielen aus. FC Wallbach scheidet mit Reserve-Elf in Schwörstadt aus. SG Niederhof/Binzgen unterliegt bei C-Kreisligist SpVgg. Wehr

Fußball: – In den ersten elf Spielen des Rothaus-Bezirkspokals bis Samstagabend sind die großen Überraschungen ausgeblieben, sieht man von der 2:3-Niederlage des letztjährigen A-Kreisligisten SG Niederhof/Binzgen bei der SpVgg. Wehr (Kreisliga C) ab. Die Gastgeber kamen auf dem Kunstrasen besser zurecht, führten dank der Tore von Leon Wunsch, Dennis Cannova und Spielertrainer Francesco Campagna nach 68 Minuten mit 3:0. Erst in der Schlussphase kam die SG aus Niederhof und Binzgen einmal durch Tore von Reimund Albiez und Markus Oeschger heran. Zum Ausgleich und der Verlängerung reichte es allerdings nicht mehr.

Einen deftigen Auftakt in die Pflichtspielrunde erlebte der frischgebackene B-Kreisligist T.I.G. Bad Säckingen. Vor stattlicher Kulisse auf dem Kunstrasen in Obersäckingen wurden die Gastgeber vom Landesliga-Absteiger SV 08 Laufenburg spätestens nach dem Seitenwechsel deklassiert. Die frühe Führung durch Fatih Cakir war nach 27 Minuten durch Alija Kapidzija ausgeglichen worden. Noch vor der Pause wendeten Neuzugang Emanuel Esser und Alex Herr das Blatt. Im zweiten Abschnitt verflog nach dem 4:1 durch Kapidzijas Heber die letzte Gegenwehr. Esser legte drei Treffer nach. Herr und Gabriel Dittmar erhöhten auf 9:1, ehe Angelo Armenio in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Die weitgehend mit der Reserve angetretenen Wallbacher – die "Erste" hatte am Abend zuvor das Wehratalpokal-Finale bestritten – gerieten durch ein Eigentor in Rückstand beim SV Schwörstadt. Christian Albiez glich zwar aus, doch zwei Minuten vor Schluss verhinderte Turgay Demirci eine Verlängerung.

Trotz zweier Platzverweise ließ sich Aufsteiger SV Nollingen im Duell der A-Kreisligisten gegen den FC Hausen nicht bremsen. Santo Di Fazio traf nach der Führung von Tobias Eder nach der Pause gleich vier Mal ins Netz.

Acht Treffer und eine Gelb-Rote Karte für den Gastg gab es beim SV Herten. Wie schon im Verbandspokal beim 1:2 gegen den SV Weil schieden die Gastgeber nur knapp aus. Dieses Mal stand es am Ende 3:5 gegen Landesliga-Absteiger FC Zell.

Bereits am Freitag verhagelte der SC Lauchringen seinem einstigen Trainer Uwe Weißenberger die Pflichtspiel-Premiere beim SV Rheintal. Die Gastgeber setzten sich im Derby mit 3:1 durch.

Eine klare Sache war der Auftritt von Bezirksliga-Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen bei der SG Malsburg-Marzell. Die Partie war schon zur Pause mit 5:0 entschieden. Nach dem Wechsel legten die Gäste in der Schlussphase noch zwei Treffer nach. Bezirksliga-Rivale SV Jestetten siegte am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz in Tiengen mit dem angeschlagenen Marco Lohr zwischen den Pfosten mit 4:0 gegen den SV Berau. Das erste Hauptrundenspiel gewann A-Kreisligist FC Huttingen bereits am Dienstag mit 5:0 beim Nachbarn SC Kleinkems.