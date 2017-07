Fußball Pokal-Aus für SV Jestetten wegen Wechsel-Fehler

SBFV-Rothauspokal: Fataler fünfter Wechsel beim 3:1-Sieg des Bezirksligisten. A-Kreisligist FC Huttingen hat Erfolg mit Einspruch vor dem Verbandsgericht

Fußball, SBFV-Rothauspokal: – "Es gibt keine Diskussion. Es war schlicht und einfach mein Fehler", gibt Trainer Michele Masi vom Bezirksligisten SV Jestetten unumwunden zu: "Ich habe es schlicht und einfach nicht gewusst, dass ab dieser Saison im Pokal nur noch vier Mal ausgewechselt werden darf." Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, also ist aus dem 3:1-Sieg des SV Jestetten beim FC Huttingen in der Pokal-Qualifikation ein 0:3 am "Grünen Tisch" geworden.

Kurz nach der Pause, die Jestetter hatten bereits beim Seitenwechsel einmal getauscht, schickte Masi beim Stand von 1:1 gleich vier neue Kräfte ins Geschehen beim A-Kreisligisten im Rebland: "Der vierte Spieler war Artur Heck – leider einer zuviel", so Masi: "Ich bin stinksauer auf mich. Ich weiß, dass man sich vor einem Wettbewerb über die Regularien informieren muss. Das habe ich versäumt und das tut mir für die Mannschaft leid."

Bereits im vergangenen Sommer war die Spielordnung des Südbadischen Fußballverbands hinsichtlich der Spielerwechsel in Pokalspielen geändert worden. In Kraft trat die Neuregelung allerdings erst zur neuen Saison, da im vergangenen Jahr der Wettbewerb bereits angelaufen war.

Auf Einspruch des FC Huttingen wurde die Sachlage geprüft. Das Spiel wird mit 3:0 für den FC Huttingen gewertet, der damit am Samstag, 17 Uhr, auf eigenem Platz auf den Landesligisten SV Kirchzarten tritt.