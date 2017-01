Podestplatz für SC St. Blasien

Ski, alpin: Dritter und vierter Rang für Elena Längin im Slalom und Riesenslalom der Landesmeisterschaften in Todtnau-Fahl

Ski, alpin: (csi) Nur einen Titel gab es für die Schwarzwälder bei den baden-württembergischen Schülermeisterschaften in Todtnau-Fahl und Bernau. Für diesen war die Münstertälerin Ronja Wiesler in der Klasse U14 im Riesenslalom verantwortlich. Auf der FIS-Weltcup-Strecke war sie in beiden Läufen des Riesenslaloms nicht zu bezwingen. Dies bedeutete Rang fünf in der Gesamtwertung.

Elena Längin vom SC St. Blasien, Siegerin des Slalom-Eröffnungsrennens vor einer Woche, bestätigte ihre gute Form und wurde in der U16 Vierte und Gesamtfünfte. Vereinskollegin Leah Bühler fuhr in der U16 auf den zehnten Rang und wurde damit Gesamtzwölfte. Sehr gut präsentierte sich Philipp Schlobies (SZ Rheinfelden) auf dem anspruchsvollen Kurs auf Platz neun der U16 (Gesamtelfter.

Dass sie im Slalom schneller als ihre Rennkolleginnen aus dem schwäbischen Skiverband sind, bewiesen die Starterinnen aus dem Schwarzwald im Slalom mit sieben Top-Ten-Platzierungen. Aufs Podest schaffte es Elena Längin als Dritte. Ronja Wiesler nahm nach dem Titel im Riesenslalom auch noch Silber im Slalom der U14 mit nach Hause. Leah Bühler wurde Klassenfünfte und Gesamtsiebte.

Bei den Jungen war die Ausfallquote hoch. Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) erzielte als Fünfter der U16 und Gesamtsechster das beste Ergebnis der Schwarzwälder.

Am dritten Tag der Landesmeisterschaften stand noch der bei den Rennläufern beliebte Parallelslalom auf dem Bernauer Hofeck-Hang auf dem Programm. Das beste Team stellte der schwäbische Bezirk Südwestalb, dem sich das Team des Schwarzwald-Bezirks IV (Hochschwarzwald) knapp geschlagen geben musste.