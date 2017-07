Mountainbike Podestplätze für SG Rheinfelden und RSV Bad Säckingen

Mountainbike: Soraya Böhler und Lukas Stamm werden jeweils Zweite bei Kids-Cup-Rennen in Freiburg

Mountainbike: (ju) Über 220 Mädchen und Jungen starteten bei großer Hitze beim fünften Wertungslauf um den Kids-Cup bei der RIG Freiburg.

In der Klasse U11 muss Samuel Kaiser vom RSV Bad Säckingen seine Führung im Gesamtklassement abgeben, da er in Freiburg über den 15. Rang nicht hinaus kam. Er hielt eine Runde lang als Vierter mit, hatte dann aber technische Probleme mit seinem Bike und fiel zurück. Neuer Spitzenreiter ist David King vom SV St. Georgen. Der erst achtjährige Bad Säckinger Paul Zebisch wurde in der Jahrgangswertung der U9 Dritter.

Positiv überraschte über Soraya Böhler (SG Rheinfelden) als Zweite der U11 hinter der souveränen Start-Ziel-Siegerin Luise Huber (TSG Münsingen). Als Zehnte beendete Clubkameradin Sarah Pfefferle das Rennen. Im Rennen der U13 musste Lukas Stamm (RSV Bad Säckingen) in der letzten Runde den Kontakt zu Sieger Sven Kolb (Kirchzarten) abreißen lassen. Er rettete jedoch den zweiten Rang um 1,706 Sekunden vor Jonas King (St. Georgen) knapp ins Ziel. Stark fuhren auch Marius Helmle als Fünfter, Tobias Höcht (beide SG Rheinfelden/13.), Jan-Niclas Zebisch (15.) und Valentino Ragusa (beide RSV Bad Säckingen/17.).