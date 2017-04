Tischtennis Pekka und Lotta Pelz sind auf Erfolgskurs

Tischtennis-Geschwisterpaar aus Jestetten eifert derzeit dem erfolgreichen Vater Pedro Pelz nach

Tischtennis: (sk) Pekka Pelz aus Jestetten, im Spitzenpaarkreuz des designierten Regionalliga-Aufsteigers TTC Bietigheim-Bissingen aktiv, erreichte beim Deutschlandpokal in Oberhausen Platz drei mit dem Team Baden-Württemberg. Alle Bundesländer ermittelten in der Kategorie U18-Jungen in Dreierteams den stärksten Landesverband.

Nach Siegen über Schleswig-Holstein und Pfalz setzte es gegen Niedersachsen ein 2:4, wobei der 16-jährige Pelz neben dem Doppel-Sieg das einzige Einzel gewann. In der K.O.-Runde folgte ein 4:1 über Sachsen. Im Halbfinale unterlag das baden-württembergische Team der Auswahl von Nordrhein-Westfalen knapp mit 3:4.

Gegen Hessen ging es um Platz drei. Nach einem 2:3 im Einzel gegen den Sieger der Deutschen Rangliste Top 24, Fan Meng Bo (TTC Fulda-Maberzell), sicherte Pekkas Pelz, derzeit Achter der Deutschen Jahrgangsrangliste, im entscheidenden Einzel seinem Team beim Stand von 3:3 Bronze mit dem 3:1 gegen Tom Schmidt (SVH Kassel).

Lotta Pelz räumte bei der Jugendmeisterschaft in La-Chaux-de-Fonds alle Titel ab und wurde dreifache Schweizer Meisterin. Die Elfjährige gewann sowohl im Einzel als auch im Doppel und im Mixed ihrer Altersklasse U11. Im Einzelfinale rang sie vor knapp 200 Zuschauern in knappen Sätzen die Top-Favoritin Fanny Doutaz aus Chatelaine mit 3:2 nieder.

Ab Donnerstag nehmen Lotta und Pekka Pelz, deren Vater Pedro seit zehn Jahren in der Schweiz als Nachwuchs-Nationaltrainer tätig ist, an den Internationalen österreichischen Jugendmeisterschaften in Linz teil. Nach Ostern werden sie eine Woche am Trainingslehrgang der europäischen Jugendspitze in Opatija (Kroatien) dabei sein. Ende April stehen dann für Pekka Pelz die Deutschen U18-Einzelmeisterschaften in Kirn an.