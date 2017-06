Leichtathletik Pekka Roppo siegt beim City Run des VfB Waldshut

Finne feiert Start-Ziel-Erfolg in Waldshut. Janine Piazzalunga ist die schnellste Frau. 300 Teilnehmer geben ihr Bestes

Leichtathletik: – An Pekka Roppo führt kein Weg vorbei. Der Finne, der in Grießen beheimatet ist, gewann nach dem Estelberg-Lauf nun auch den dritten Lauf der „May Running Series“. Beim ersten Waldshuter „City Run“, den der VfB Waldshut organisierte, landete Roppo einen Start-Ziel-Sieg. Gelingt ihm beim letzten Lauf der Serie, dem Klettgaulauf am 21. Juli, ein Spitzenplatz, ist ihm der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Schnellste Frau auf der Kaiserstraße war Janine Piazzalunga aus Horheim, die für das Everybody Fitness-Studio“ in Degernau startet.

Wann gibt es das schon? Die Kaiserstraße war wegen des Stadtlaufs nicht in Schweizer Hand. Nicht Einkaufstüten prägten das Bild von Waldshuts „guter Stube“, sondern eine bunte Läuferschar, die auf vier Runden in und um die Innenstadt fast bis zur Stadtgrenze am Bahnhof im Hauptlauf eine Gesamtdistanz von 11,2 Kilometer absolvierte. Mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 300 Athleten durfte der VfB Waldshut zufrieden sein. Darunter waren 63 Schülerinnen und Schüler sowie 56 Bambini.

Sieger Pekka Roppo kam nach 39:37 Minuten ins Ziel und war platt. 21 Sekunden betrug sein Vorsprung auf Andreas Probst aus Mandach/CH (Aachener TG). Das Podest komplettierte Ole Srocke (May Running Team) als Dritter in 41:10 min und Sieger der Hauptklasse vor den Hohenfelsern Nico Geist (42:07), Joachim Matt (44:59) als Sieger M40 und Christoph Tröndle (45:25) als schnellster M50-Läufer. Roppo, tags zuvor beim Lauf in Reiselfingen Zweiter, musste sich auf den beiden letzten Runden durchbeißen, da ihn eine Oberschenkelverletzung plagt. „Für mich war das ein Muss, hier zu starten“, sagte er und freut sich schon auf den Klettgaulauf in vier Wochen. Auch beim Bad Säckinger Altstadtlauf will er dabei sein. Bei den Frauen siegte die Horheimerin Janine Piazzalunga, die vom Kraft- zum Laufsport „umgesattelt“ hat, in 48:38 min vor Evi Polito (LG Hohenfels/49:33), Angela Maurer (Waldshut/49:46) und Kerstin Matt (LG Hohenfels/50:24). Polito war mit Platz zwei und dem Sieg in W 40 zufrieden, da sie sich auf die DM in einer Woche in Zittau konzentriert: „Ich konnte nicht voll laufen.“ Auch Kerstin Matt war über Platz vier glücklich: „Die letzte Runde war extrem hart für mich. Zwei Tage vorher bin ich beim Triathlon in Lauchringen Dritte geworden und habe in meiner Klasse gewonnen.“

Den Fit&Fun-Lauf über 5,6 Kilometer gewannen Patrick Isele (LT Berau/23:53) vor Davor Mutabdzic (WT-Tiengen/24:08) und Ralf Reckermann (LG Hohenfels/24:09) sowie bei den Frauen Susanne Eberhardt (WT-Tiengen/27:50) vor Jessica Kramer (28:51) und Marina Kehl (TuS Bonndorf/28:53). Schnellste Schüler waren Sarah Keller und Le Max. Bei den Bambini siegten Nanja Küpfer und Mattes Mensen (VfB Waldshut).

