Tischtennis Pekka Pelz gewinnt in Belgien

Großer Erfolg für Jestetter Tischtennisspieler bei internationalem Turnier

Tischtennis: (sk) Pekka Pelz gewann beim internationalen Jugendturnier von Belgien überraschend den Titel. Der Jestetter setzte sich bei dem viertägigen Turnier in Hasselt in der U18-Kategorie durch. Bei der Veranstaltung nahmen Mannschaften aus mehr als 20 Nationen teil. Der Jestetter bezwang im Finale den Top-Favoriten Xu Tianyu aus Ost-China, der sonst im gesamten Turnier ohne Satzverlust blieb, mit 3:1. Zudem erreichte Pelz zusammen mit seinem jüngeren Bruder Matti nach einem 4:3-Sieg über den Regionalverband Rheinland das Mannschaftsfinale. Hier war man mit 1:4 gegen Ost-China ohne echte Siegchance. Am Ende blieb der zweite Rang. Komplettiert wurde der Gesamterfolg durch den dritten Platz von Schwester Lotta Pelz im U11-Mädchen-Einzel. Nach einem hart umkämpften 3:2-Viertelfinalerfolg über Anais Roman (Belgien) stand sie im Halbfinale, in dem sie der Schweizer Meisterin und späteren Siegerin aus Ost-China mit 0:3 unterlag. Am kommenden Wochenende wird Pekka Pelz nun für seinen Landesverband Baden-Württemberg bei den Internationalen Jugendmeisterschaften von Luxemburg an den Start gehen.