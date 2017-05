Tischtennis Pedro Pelz Deutscher Doppel-Meister

Jestetter Tischtennisspieler sichert sich den nationalen Titel im Männer-Doppel der Altersklasse Ü40

Tischtennis: (sk) Der mehrfache baden-württembergische Seniorenmeister Pedro Pelz aus Jestetten sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften in der Klasse Ü40 den Titel im Männer-Doppel mit dem Tuttlinger Detlef Stickel. Bei der Veranstaltung mit über 500 Teilnehmern, die in Neckarsulm auf 32 Tischen ausgetragen wurde, gab das Duo nur im Finale einen Satz ab. Pelz/Stickel verteidigten damit den im vergangenen Jahr in Kassel gewonnen Titel erfolgreich. Im Einzel reichte es für den langjährigen Bundesliga-Spieler Pelz dieses Mal nicht auf das Podest. Nach drei glatten Siegen in der Gruppe und einem 3:0 gegen Regionalligaspieler Haux (Nordrhein-Westfalen) im Achtelfinale kam im Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Topfavorit Thomas Englert, Spitzenspieler des Regionalligisten Reinickendorfer Füchse Berlin (LV Berlin), für den 47-jährigen das knappe Aus.