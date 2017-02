Oliver Neff zum FC Erzingen

Christoph Fluck hört zum Saisonende als Trainer auf. Fußball-Bezirksligist präsentiert Oliver Neff als Nachfolger, der nach 13 Jahren beim SV Rheintal ausscheidet. Torwart Alessandro Krüger kommt in der Winterpause als Neuzugang vom FC Beringen/CH

Fußball-Bezirksliga: Oliver Neff wird ab Sommer neuer Trainer des FC Erzingen. Der 43-Jährige, der Ende dieser Saison nach 13 Jahren beim SV Rheintal als Trainer ausscheidet, wird damit Nachfolger von Christoph Fluck (38), der dieses Amt nach nur einer Saison aus beruflichen und privaten Gründen abgeben wird. Wie Sportvorstand Patrick Netzhammer außerdem mitteilte, ist es dem FC Erzingen gelungen, den personellen Engpass auf der Position des Torwarts zu beheben. In der Winterpause wechselte Alessandro Krüger (19) vom schweizerischen FC Beringen über den Rhein in den Klettgau. Dies ist um so wichtiger, als der kurzfristig eingesprungene Loris Bendel beruflich für zwei Jahre in die USA geht und auch der reaktivierte Stefan Hauser nur noch in Notfällen aushelfen will. Wie wir schon berichteten, hat der FC Erzingen zwei Abgänge zu verkraften. So wechseln Benjamin Gunkel zum FC RW Weilheim und Gianpierre Notarpietro zum FC Singen 04. (gew)