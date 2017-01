Oliver Neff: Bezirksliga-Aufstieg war das Größte für mich beim SV Rheintal

SÜDKURIER-Interview mit Oliver Neff (43), der im Sommer nach insgesamt 13 Jahren als Trainer beim A-Kreisligisten SV Rheintal aufhört

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie von uns exklusiv berichtet, wird Uwe Weißenberger (54) aus Lauchringen im Sommer neuer Trainer beim SV Rheintal. Auf 13 Jahre bei einem Verein kann in der Region Hochrhein derzeit kein Trainer schauen. Für Oliver Neff (43) endet im Sommer als dienstältester Coach die Tätigkeit beim SV Rheintal. In dieser spannenden Zeit erlebte er zwei Aufstiege – 2005 die Kreisliga A und 2012 die Bezirksliga – und einen Abstieg, 2015 zurück in die Kreisliga A. Wir haben uns über diese 13 Jahre und die Zukunft mit Oliver Neff unterhalten.

Oliver, was war im Rückblick Ihr schönster Moment in 13 Jahren SV Rheintal?

Natürlich der Sommer 2012 mit dem Aufstieg in die Bezirksliga nach den Aufstiegsspielen gegen den FC Huttingen und den SV Eschbach. Zudem standen wir in diesem Jahr auch im Pokalfinale, das wir im Elfmeterschießen gegen den FV Fahrnau verloren haben.

Hätten Sie 2004 gedacht, dass Sie so lange Zeit beim SV Rheintal bleiben?

Als ich damals Sportchef Thorsten Walz meine Zusage gab, sagte ich, dass ich maximal zwei Jahre bleiben werde.

Und was hat Sie so lange gebunden?

Die Verbindungen wurden im Lauf der Jahre enger. Ich fühlte mich einfach von Anfang an sehr wohl in diesem Verein.

Was werden Sie am meisten am SV Rheintal vermissen?

Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, denn ich war ja noch bei keinem anderen Verein als Trainer tätig. Das müsst ihr mich in einem Jahr fragen.

So lange waren Sie in keinem Verein?

Nein. Ich begann als Schüler beim SV Weil, kam dann als C-Junior zum VfB Waldshut. Nach dem ersten Aktivjahr wechselte ich zum FC Tiengen 08. Nach je einem Jahr in Laufenburg und Donaueschingen kehrte ich dann zum FC Tiengen 08 zurück, ehe ich 2004 als Spieltrainer zum SV Rheintal ging.

Der Aufstieg 2012 war der Höhepunkt dieser Jahre. Aber Sie hielten das Team auch drei Jahre in der Bezirksliga.

Richtig – und das ohne „teure Neuverpflichtungen“. Wir hielten bis aufs letzte halbe Jahr eigentlich immer gut mit.

Verabschieden Sie sich als Aufsteiger vom SV Rheintal?

Es wäre vermessen, das heute schon zu planen. Im Moment sind wir Vierter mit vier Punkten Rückstand auf Platz zwei und sechs auf den Spitzenreiter. Natürlich wollen wir uns in der Rückrunde nicht verschlechtern. Für mich wäre es ein Traum, zum Abschluss noch einmal Aufstiegsspiele mit der Mannschaft bestreiten zu dürfen.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich habe dem Verein bereits im November gesagt, dass ich im Sommer 2017 aufhören möchte. Also war für beide Seiten viel Zeit, die Zukunft zu regeln. Ich finde, dass in Uwe Weißenberger ein super Typ als mein Nachfolger gefunden wurde. Ich selbst werde sicher weiter machen. Es gibt zwar Kontakte, aber noch keine spruchreife Entscheidung. Es ist einfach mein Wunsch noch einmal etwas anderes zu machen, einen anderen Verein kennenzulernen.

Welche Vorgaben haben Sie für die Auswahl eines neuen Vereins?

Die Liga ist für mich nicht ausschlaggebend, auch wenn ich gern wieder in der Bezirksliga trainieren würde. Mir ist vor allem wichtig, dass das Gesamtpaket aus Trainingsmöglichkeiten, Umfeld und Zielsetzung stimmt. Danach werde ich mich orientieren.

Sollten Sie in der Liga bleiben, wird es wohl eine spannende Rückkehr zum SV Rheintal geben. Haben Sie keine Sorge, dass Sie plötzlich in der falschen Kabine stehen werden?

Und dann gleich noch die Mannschaft aufs Spiel einstimmen, oder? Nein, nein – ich denke, dass das nicht wohl passieren wird. Aber vielleicht sollte ich mit meiner neuen Mannschaft gleich ein Testspiel beim SV Rheintal abmachen, dass ich mich gleich dran gewöhne.

Johannes Wesner arbeitete als Ihr Co-Trainer. Gibt es dieses Duo weiterhin?

Leider nicht. Wir haben sechs Jahre super harmoniert. Ich hätte gern auch in Zukunft mit ihm gerbeitet. Aber Jo-Jo möchte eine Pause einlegen. Schade.