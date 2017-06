Fußball "Ohne Zustimmung des Vereins darf nichts passieren"

Kommentar zum eingestellten Verfahren gegen den SV Nollingen

Der Verdacht gegen den SV Nollingen ist vom Tisch – gut so. Was bleibt, ist die Möglichkeit, das Modul „Pass-Online“ zu manipulieren. Wer dem sportlichen Gegner etwas Böses will und die Geldstrafe riskiert, kann kurz vor dem Anpfiff x-beliebige Spieler aus dem Verkehr ziehen. Der sicher gut gemeinte Ratschlag der Funktionäre, einen mit Kreuzchen versehenen Spieler im Zweifel eben nicht einzusetzen, greift allerdings ins Leere. Wird ein Spiel ohne diesen Akteure dann verloren, kann der Verein gegen die Spielwertung keinen Einspruch einlegen. Schließlich liegt das Risiko immer beim Verein: Hat er also Pech gehabt. Der SBFV muss künftig verhindern, dass Spieler vor dem offiziellen Saisonende am 30. Juni von einem Dritten einfach so abgemeldet werden können -und zwar ohne dass der abgebende Verein zuvor seine Zustimmung gegeben hat. In unseren digitalen Zeiten sollte es möglich sein, hier eine Schranke einzubauen.