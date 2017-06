Mountainbike Nur eine ist schneller als Spitz

Zweiter Platz bei Swiss-Cup-Rennen in Gränichen. Helen Grobert wird Zehnte. Missverständnis kostet Tim Meier eine gute Platzierung

Mountainbike: – Sabine Spitz hat auch beim Swiss-Cup in Gränichen starke Form bewiesen. Die 45-Jährige Niederhoferin wurde Zweite hinter Rebecca Henderson. Helen Grobert aus Remetschwiel landete auf Rang zehn.

Zu Beginn war nicht damit zu rechnen, dass nur die Australierin Henderson, Weltcup-Fünfte von Albstadt, vor Spitz das Ziel des Rennens im Aargau erreichen würde. In der Startphase ging es in einem Asphalt-Anstieg noch ganz gut los, doch dann lief es bei Spitz nicht mehr rund. Mit der Marathon-Weltmeisterschaft in zwei Wochen in Singen im Blick hatte die deutsche Meisterin im Training andere Prioritäten gesetzt. „Ich habe etwas Zeit gebraucht, um den Rhythmus zu finden. Das ist jetzt nicht das, was ich zuletzt trainiert habe“, erklärte Spitz. „Es hat etwas gedauert, bis ich die Kraftspitzen mobilisieren konnte.“

Dieses „etwas“ an Zeitraum lässt sich ungefähr auf zwei Runden beziffern. Dann hatte sie adaptiert, was auf dem 4,2 Kilometer langen Kurs in der Kiesgrube von Gränichen nötig ist. Doch es waren vor allem die Anstiege, in denen sie in den verbleibenden vier Runden mächtig Kraft entfalten konnte. „Das habe ich trainiert“, sagte Spitz, die in der letzten Runde bis auf 22 Sekunden an Henderson heran kam. Die Australierin lag ab der zweiten Runde in Führung, und nach zwei Runden schon eine Minute vor Spitz.

Der Angriff auf Platz eins blieb der Niederhoferin indes verwehrt. Sie versteuerte sich einmal kurz und musste vom Bike. Das aber nahm sie gelassen. „Mit meiner Verfassung bin ich auf jeden Fall zufrieden“, so Spitz, die im Ziel 32 Sekunden Rückstand auf Henderson hatte.

Helen Grobert vom Cannondale Factory Racing wurde Zehnte (+7:12). „Es war ein Trainingsrennen, das einfach gut reingepasst hat. Es ist ja auch nur eine gute halbe Stunde von meiner Heimat entfernt. Ich bin froh, dass ich ein gutes Bike-Gefühl hatte und wenn ich aus dem Training heraus Zehnte werden kann, macht mich das zufrieden“, erklärte Grobert.

Die Erklärung steckt vor allem im schweren Sturz von Albstadt, bei dem sie vor zwei Wochen schwere Prellungen davongetragen hatte. Die sind jetzt zwar so gut wie weg, aber „ich hatte sogar Schmerzen beim Lachen“, sagte die 25-Jährige, die von Gränichen aus zum Trainingslager der Nationalmannschaft nach Livigno/Italien weiterreiste.

Ebenfalls am Start war in Gränichen die 21-jährige Niederhoferin Miriam Oeschger vom Team "Centurion-Follow Me". Mit einer Runde Rückstand auf die Siegerin beendete sie das Rennen auf dem 30. Rang.

Gar nicht vergnüglich verlief das Rennen für Tim Meier (Head Ciclo). Ein schlichtes Missverständnis verwehrte dem Rheinfelder ein weiteres Top-Zehn-Resultat. Meier lag zu Beginn in der sechsköpfigen Spitzengruppe. Als sich diese teilte, hielt er sich im Verfolger-Trio und lag Mitte der dritten Runde an vierter Position, als er bemerkte, dass aus seinem Reifen Luft entwich. „Ich wollte an der zweiten Technischen Zone das Hinterrad wechseln und habe gerufen ’Hinterrad, Hinterrad’“, berichtete Meier später. Keiner der Betreuer reagierte und so schloss Meier, dass dort kein Hinterrad vorrätig sei. „Dann ist noch mehr Luft rausgegangen und ich musste ziemlich weit laufen bis zur nächsten Technischen Zone.“

Hinterher stellte sich heraus: Es hätte ein Hinterrad zum Wechseln gegeben. „Da haben wir uns irgendwie missverstanden. Sehr schade, ich habe mich sehr gut gefühlt. Nach dem Wechsel war nur noch ein wenig Intervall trainieren“, meinte ein schon wieder gefasster Meier auf Rang 45, 8:06 Minuten hinter dem Spanier Jofre Cullell Estape (1:09:36).