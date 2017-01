Norman Niedersetz ist immer auf dem Sprung

Eishockey-Interview: Meist sitzt er auf der Bank und ist stets zum Einsatz bereit. Vor dem Heimspiel des EHC Herrischried, am Sonntag, 18.30 Uhr, gegen Liga-Neuling EHC Herzogenbuchsee, sprach unser Mitarbeiter Niklas Steinert mit dem 28-jährigen Ersatz-Torwart Norman Niedersetz von den White Stags. Übrigens: Ehe Niedersetz in den Hotzenwald wechselte, spielte er für den ECE Eppelheim und einen gewissen MERC – den Fans eher als Adler Mannheim bekannt.

Norman, Sie tragen seit drei Jahren die Rückennummer 33 beim EHC Herrischried. Hat diese Zahl für Sie von irgendeine Bedeutung?

Ja. Die 33 trage ich wegen meinem Vorbild Patrick Roy. Er ist ein ehemaliger Goalie der Colorado Avalance.

Als gesetzter Ersatzkeeper nehmen Sie meist nur passiv am Spiel teil. Können Sie dem Team dennoch aktiv helfen?

Ja klar! Mein Ziel ist es, das Team stets zu motivieren und jederzeit bereit für den Einsatz zu sein, falls ich doch mal gebraucht werde.

Sie wohnen in Schweighof, einem Dorf bei Badenweiler. Es ist für Sie jedes Mal ein ganz schöner Anfahrtsweg nach Herrischried. Warum nehmen Sie so eine weite Strecke in Kauf?

Für mich ist der Hotzenwald wie ein Zweitwohnsitz geworden. Die Stimmung im Verein, sowie die ganze Atmosphäre hier genieße ich sehr. Zudem ist die Mannschaft für mich wie eine Familie.

Die Moral im Team ist demnach sehr gut. Mit wem verstehen Sie sich besonders? Wer ist ihr persönlicher Motivator?

Mein bester Freund im Verein ist Tom Ilgner. Ein klasse Typ, der genaue Ziele hat. Entweder ist er voll bei einer Sache oder er lässt die Finger komplett davon. Mein persönlicher Trainingsmotivator ist Tomas Zourek. "Zouri" ist ein sehr erfahrener Spieler, der nie aufgibt.

Was wissen Sie über den EHC Herzogenbuchsee?

Nun ja, die kommen aus der Schweiz. (lacht) Ehrlich gesagt, weiß ich relativ wenig über sie. Was ich weiß ist, dass sie den EHC Lausen zweimal deutlich besiegt haben und deshalb nicht zu unterschätzen sind.