Fußball-Landesliga Noch ein "Endspiel" für SV 08 Laufenburg

Fußball-Landesliga: 2:2 des SV 08 Laufenburg gegen VfR Hausen. In einer Woche beim TuS Efringen-Kirchen geht's um den viertletzten Platz

Fußball Landesliga

SV 08 Laufenburg -

VfR Hausen

2:2 (1:1)

Tore: 1:0 (14.) Mathis; 1:1 (38.) Riedelsheimer; 2:1 (54.) Seidita; 2:2 (90.+2) Fischer. – SR: Dennis Dickscheid (Bad Dürrheim). – Z.: 100.

Der SV 08 Laufenburg zog dank des Remis gegen den VfR Hausen und der gleichzeitigen Niederlage des TuS Efringen-Kirchen beim FC Emmendingen an den Rebländern vorbei. Im direkten Duell beim Saisonfinale in einer Woche kann der SV 08 in Efringen-Kirchen mit einem Remis den viertletzten Platz sichern. Dieser bedeutet aber nur den Ligaverbleib, wenn sich Vizemeister SV Kirchzarten in der Aufstiegsrunde gegen die beiden anderen Landesliga-Vizemeister durchsetzt.

"Meine Mannschaft hat heute einen starken Fußball gezeigt. Sie ist ruhig geblieben trotz der angespannten Tabellensituation", zog SV 08-Trainer Norbert Schneider eine positive Bilanz der Partie, die wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit doch "nur" mit einem Remis endete.

Die Partie begann mit einer Schrecksekunde für die Gastgeber, als der Hausener Tom Zettl den Ball in bester Position nicht richtig traf (4.). Nach einem Abpraller erzielte der Laufenburger Kapitän Christoph Mathis dafür die Führung für die Gastgeber (14.). Fast wäre Mathis sogar das 2:0 geglückt, doch Oguz Gök klärte auf der Linie (27.). Nach einem langen Pass nahm Ulrich Riedelsheimer den Ball auf und ließ SV 08-Torwart und "Geburtstagskind" Ersin Durmaz beim Ausgleich keine Chance (38.).

Nach Vorlage von Sandro Knab brachte Francesco Seidita die Null-Achter wieder in Führung (54.). Gegen Ende der Partie wurden die Gäste wieder stärker. Durmaz rettete zunächst gegen Mario Wettengel. Dann zog Gök knapp am Tor vorbei, und erneut Wettengel brachte frei vor dem Tor den Ball nicht in diesem unter. So dauerte es bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, ehe Elias-Manuel Fischer per Kopf der Ausgleich gelang.

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Bouhouch, Vutek – Seidita, Tardo, Mathis, Dittmar (84. Späthe), Knab – Ferrara (90. Weisser), Halili.

