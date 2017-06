Radsport Nico Denz verliert noch den Anschluss

Kein ganz so guter Tag für den Albbrucker Rad-Profi vom Team AG2R La Mondiale beim 54. Großen Preis des Kantons Aargau in Gippingen. John Degenkolb wird im Sprint knapp vom Italiener Sacha Modolo besiegt

Radsport: – Haarscharf am Sieg vorbei sprintete der Deutsche John Degenkolb vom US-Team Trek Segafredo beim 54. Großen Preis des Kantons Aargau im schweizerischen Gippingen und musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Nach 188,7 Kilometern siegte in 4:26:22 Stunden der Italiener Sacha Modolo (UAE Team Emirates). Modolos Landsmann Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida) schnappte Lokalmatador Michael Albasini (Orica Scott) noch Platz drei weg.

Der Albbrucker Nico Denz (23) vom Team AG2R La Mondiale wurde in der letzten Runde abgehängt und erreichte zwei Minuten nach dem Feld als 81. das Ziel. "Heute lief es am Berg nicht so gut bei mir. Ich hatte noch etwas schwere Beine von den Rennen zuletzt", sagte Denz, der sich aber mit seiner Nominierung für die am Samstag beginnende Tour de Suisse trösten durfte. Diese endet am Wochenende, 17./18. Juni, mit zwei Etappen in Schaffhausen.

Bilder vom Rennen im Internet: