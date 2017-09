Radsport Nico Denz muss Vuelta verlassen

Team Ag2r nimmt den Albbrucker Rad-Profi mit seinem Teamkollegen Alexandre Geniez aus dem Rennen. Grund ist eine nicht regelkonforme Fahrweise der beiden Profis. Am Schlussanstieg der 15. Etappe haben sich beide einige Meter am Begleitfahrzeug festgehalten und ziehen lassen. Denz: "Das war ein Fehler, den ich bedauere"

Radsport: (gew) Für Nico Denz aus Albbruck ist die Spanien-Rundfahrt eine Woche früher zu Ende. Der Rad-Profi aus Albbruck wurde von seinem Team Ag2r mit seinem Teamkollegen Alexandre Geniez aus dem Rennen genommen. Als Grund gab der Rennstall eine nicht den Regeln entsprechende Fahrweise auf der 15. Etappe am Sonntag an, als die beiden Profis sich auf dem Schlussanstieg hinauf in die Sierra Nevada am Begleitfahrzeug festhielten und sich einige Meter den Berg hochziehen ließen. Die Jury hatte den Vorfall nicht bemerkt, doch am Ruhetag am Montag war ein Video im Internet aufgetaucht, in dem das Vergehen zu sehen war. Denz entschuldigte sich in seinem Tagebuch auf seiner Homepage: "Es war ein Fehler und ich bereue es."