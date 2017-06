Radsport Nico Denz auf Meldeliste in Gippingen

Nico Denz auf Meldeliste in Gippingen

Albbrucker Radprofi vom französischen Team AG2R La Mondiale freut sich auf den 54. Großen Preis des Kantons Aargau am Donnerstag im schweizerischen Gippingen. Profirennen startet um 14.30 Uhr. Radsporttage von Donnerstag bis Sonntag mit verschiedenen Rennen

Radsport: – Für Nico Denz bedeutet das Profi-Radrennen im schweizerischen Gippingen in unmittelbarer Grenznähe ein Heimspiel. Der 23-jährige Albbrucker, der als Profi für das französische Team AG2R La Mondiale unterwegs ist und dessen Heimatverein der VBC Waldshut-Tiengen ist, freut sich auf den 54. Großen Preis des Kantons Aargau am Donnerstag. Gestartet wird das Rennen über 188,7 Kilometer um 14.30 Uhr bei der Tennishalle in Leuggern. Auf zehn Runden geht es dann jeweils über Leuggern, Schlatt, Mandach, Hettenschwil, Reuenthal, Felsenau, Gippingen zurück nach Leuggern. Mit der Zielankunft ist gegen 18.50 Uhr zu rechnen. Die Fahrer und Teams werden bei Start und Ziel ab 13.30 Uhr präsentiert.

Insgesamt 19 Teams mit 178 Fahrern stehen beim Profi-Rennen auf der Meldeliste. Für sie ist es der letzte große Test vor Beginn der Tour de Suisse am Samstag. Von den 19 Mannschaften sind zehn World Teams, sechs Pro Continental Teams und zwei Continental Teams. Auch die Schweizer Nationalmannschaft schickt ihre Top-Fahrer in Gippingen an den Start. Ex-Profi Fabian Cancellara gibt den Startschuss fürs Rennen ab.

Der Große Preis von Gippingen ist das größte Eintagesrennen in der Schweiz. Vergangenes Jahr siegte der Italiener Giaccomo Nizzolo vom US-Team Trek Segafredo. Er wird dieses Mal die Nummer 1 tragen. Nico Denz, dieses Jahr mit der Startnummer 93 unterwegs, war ebenfalls schon 1016 am Start und landete in seiner ersten Saison als Profi auf Platz 29.

Zu den Favoriten in diesem Jahr zählen die Lokalmatadoren Michael Albasini vom Orica Scott Team und Silvan Dillier (Team BMC), der vor kurzem erst eine Etappe beim Giro d'Italia gewonnen hat. Von den deutschen Startern ragt John Degenkolb (Team Trek Segafredo) heraus. Der 28-jährige Sprint-Spezialist gewann bereits die Frühjahrs-Klassiker Paris-Roubaix, Mailand-San Remo oder auch Gent-Wevelgem. Ebenfalls an den Start gehen in Gippingen die Deutschen Roger Kluge (Orica Scott) und Rick Zabel (Katusha Alpecin), Sohn von Ex-Profi Erik Zabel.

Am Samstag stehen Militärradrennen und Rennen für Hobbyfahrer auf dem Programm. Am Sonntag folgen die Rennen für den Nachwuchs und ein Elite-Amateur-Rennen.

