Radsport Nico Denz: Der Helfer macht einen guten Job

Radprofi Denz fährt bei der Vuelta in Spanien. Albbrucker bestreitet für sein französisches Team Ag2r La Mondiale seine erste dreiwöchige Rundfahrt

Radsport: – Die Tour de France ist immer noch sein größter Traum. Nico Denz, 23-jähriger Radprofi aus Albbruck, ist auf dem besten Weg, sich diesen Traum einmal – vielleicht schon kommendes Jahr? – zu erfüllen. Der Weg führte über kleinere Rundfahrten, über die berühmten Eintagesklassiker im Frühjahr, über die Tour de Suisse und seit Samstag vergangener Woche über die Vuelta, die über dreiwöchige Landesrundfahrt in Spanien.

Im Straßenrennsport gibt es drei Rundfahrten, die für jeden Profi die Herausforderung schlechthin sind: der Giro d’Italia im Mai, die Tour de France im Juli und die Vuelta im August/September. Alle drei Rundfahrten verlangen den Fahrern über drei Wochen alles ab. Sprinter, Bergkönige und Zeitfahrer fiebern diesen Mega-Events entgegen. So auch Nico Denz, der in Weilheim-Remetschwiel groß geworden ist. Seinen Eltern, denen dort eine Schreinerei gehört, hat er viel zu verdanken. Sie fuhren ihn zu seinen ersten Rennen, die er für seinen Stammverein – den VBC Waldshut-Tiengen – bestritt. Nach seinem Abitur, das er 2012 auf dem Waldshuter Hochrhein-Gymnasium bestanden hat, entschloss er sich, den großen Sprung zu wagen. Weg von zu Hause, Sprachstudium in Chambéry/Frankreich, ab 2013 Einsätze für das Nachwuchsteam von Ag2r La Mondiale, bei dem er am 1. August 2015 einen Profivertrag unterschrieb.

In seiner zweiten Saison als Profi für die französische Mannschaft machte er einen gewaltigen Sprung nach oben. Als er kurz vor seinem Heimrennen beim Großen Preis des Kantons Aargau in Gippingen Grünes Licht für die Teilnahme an der Tour de Suisse erhielt, konnte er es kaum fassen. Noch zwei Monate zuvor war seine Skepsis groß gewesen. Krankheiten hätten ihm „das ganze Frühjahr versaut“, sagt er. Denz: „Die erste Saisonhälfte lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber bei der Tour de Suisse bin ich nach meiner kleinen Flaute wieder in Schwung gekommen.“ Eine neuntägige Rundfahrt mit solchen Hochgebirgsetappen wie hinauf auf den Tiefenbachgletscher bei Sölden auf 2790 Metern Höhe – das war Neuland für den Albbrucker, der offenbar gute Arbeit für seine beiden Teamchefs bei Ag2r La Mondiale, den Italiener Domenico Pozzovivo und den Franzosen Romain Bardet, abgeliefert hatte.

Schon in seiner Zeit als U23-Fahrer bei Ag2r galt Denz als verlässlicher Helfer, als echter „Teamplayer“. Bei der Tour de Suisse hat er das erneut bewiesen. Deswegen verwunderte seine Nominierung für die Vuelta kaum. „Beschütze deinen Chef, bis du vom Rad fällst“ – seine Helferrolle hat Denz verinnerlicht. Auch bei der Vuelta fährt er für Bardet und Pozzovivo. Seine eigenen Ergebnisse sind in diesem Mannschaftssport zweitrangig. Insgeheim hofft der 23-Jährige natürlich schon, dass seine Stunde einmal schlägt und er in den Fokus der Kameras bei den Fernsehübertragungen rücken kann. Vielleicht bei einem Einzelzeitfahren oder bei einer Etappe, bei der es nicht nur darum geht, für seine Chefs im Gesamtklassement die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Vielleicht fährt Denz ja wirklich mal in einer Ausreißergruppe und über Funk erhält er von seiner Teamleitung Grünes Licht: „Du darfst auf Sieg fahren, Nico.“

Den Alltag bei der Vuelta nimmt Denz dennoch gern mit. Das bedeutet: Seine Teamkollegen aus dem Wind halten, Lücken schließen, Verpflegung holen. Er ist der tempoharte Helfer, der nie aufgibt. Der Allrounder, der höchstens einmal am Berg abreißen lassen muss. Bei der ersten Bergetappe der Vuelta am Montag dieser Woche nach Andorra bei 35 Grad hat er wieder odentliche Arbeit abgeliefert. „Bei dem hohen Tempo war nur Zeit für eine kurze Pinkelpause, während der ich zum gefühlt 15. Mal zum Auto fuhr und für Getränkenachschub sorgte“, so Denz nach der Etappe. Nach dem letzten Anstieg auf den Col de la Rabassa war seine Arbeit erledigt und er durfte sich ins Feld zurück fallen lassen. Auf Position 152 fuhr er letztlich ins Ziel.

Wichtiger war, dass Teamkollege Bardet die Etappe als Vierter abschloss – zeitgleich mit Sieger Vincenzo Nibali aus Italien. Ebenfalls in der Spitzengruppe war als Neunter Domenico Pozzovivo. Wenn einer der beiden am 10. September bei der finalen Etappe der Vuelta in Madrid auf dem Podest steht, wäre das auch ein Sieg für den Teamplayer aus Albbruck. Vielleicht ist dann ja auch die Tour de France 2018 gar nicht mehr so weit weg.