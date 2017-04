Bad Säckingen Nicht nur für Stars

SÜDKURIER-Kommentar zur "Sabine Spitz Gold Trophy" am Wochenende. Rennen ist nicht nur in der Weltelite eine große Nummer, sondern übt auch Zugkraft auf den Nachwuchs und alle Freizeitsportler aus

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sportveranstaltungen auf Weltklasse-Niveau sind am Hochrhein dünn gesät. Die Mountainbiker machen da eine Ausnahme – mit der "Gold Trophy Sabine Spitz". Zum sechsten Mal findet sie am Wochenende auf der Strecke der Peking-Olympiasiegerin von 2008 statt. Mal war sie als Deutsche Meisterschaft konzipiert, mal als Bundesliga-Rennen. Auch dieses Mal geht es um Weltranglistenpunkte.

Die "Gold Trophy" ist bei den Stars der Biker-Szene beliebt. Bad Säckingen ist gewissermaßen allererste Adresse. Ein selektiver Kurs, Weltcup-würdig – so ist immer wieder zu hören. Es wäre schade, wenn dieses Rennen irgendwann mal wieder aus dem Kalender des Radsports gestrichen werden würde.

Der Mountainbike-Sport fristet am Hochrhein kein Schattendasein. Die besten Bikerinnen Deutschlands – Sabine Spitz und Helen Grobert – kommen von hier. Diese Tatsache sollte Zugkraft haben, Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern und auch neue Fans an die Strecke zu bringen.

Dass die Erfolge der Stars auch einen Schub für den Nachwuchs bringen, darauf zählt auch der RSV Bad Säckingen, der am Wochenende mit vielen Helferinnen und Helfern an der Strecke im Einsatz ist. Vorsitzender Janusch Laule freut sich auf die Rennen des Kids-Cup. Der Verein bietet wöchentliches Mountainbike-Training für den Nachwuchs an. Das ist neu – bisher hatte der Verein eher im Straßen-Radsport Akzente gesetzt. Plötzlich sind mehr Kinder mit dem Mountainbike unterwegs.

Die Strecke am Eggberg muss das ganze Jahr über unterhalten und gepflegt werden. Nicht nur für die Stars, die ein Mal im Jahr dort unterwegs sind. Auch für die Jugend und die vielen Freizeit-Mountainbiker. Auch für sie soll Bad Säckingen eine Anlaufstation sein. Dann sind die Mühen, einen solchen Trail in Schuss zu halten, auch nicht umsonst. Dann tun der Kurs und das Event am Eggberg der Region gut.