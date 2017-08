Fußball Neustart beim ESV Waldshut

Fußball-Kreisligist kehrt nach sieben Jahren in den Spielbetrieb zurück

Neues Spiel, neues Glück: Nach einer siebenjährigem Spielpause und einer einjährigen Spielgemeinschaft in der Saison 2015/16 mit dem SV Gurtweil kehrt der ESV Waldshut als eigenständige Mannschaft in der Kreisliga C-6 zurück in den Spielbetrieb des Bezirks Hochrhein. In den zurückliegenden Jahren hat der Verein im Frauenfußball und vor allem mit seinen großartigen Erfolgen beim Mädchenfußball überregional auf sich aufmerksam gemacht. Dank der Bemühungen und des großem Engagements von Trainer Michele Di Benedetto wird erstmals seit dem Spieljahr 2009/10 auf der Sportanlage beim Wildgehege wieder Kreisligafußball geboten. Weitere Infos zum Verein gibt es auf www.esvwaldshut.deBild: Mathias Janisch