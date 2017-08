Fußball-Bezirksliga Neues aus der Fußball-Bezirksliga

Infos von Tobias Lerch, Stefan Beer und Maximilian Hauke

SV 08 Laufenburg

Tobias Lerch muss sich noch in Geduld üben

Die Verletzung war enorm, doch Tobias Lerch (23) steckt nicht auf. Der Laufenburger hat sich im Frühjahr quasi einen Totalschaden im Knie zugezogen. Innenbänder, Außenbänder, Kreuzbänder – alles ab. Dazu war auch die Kniescheibe beschädigt. Die Operation war also allumfassend. Mittlerweile sieht Lerch allerdings wieder Licht am Horizont: „Vier Monate nach der Operation geht es mir soweit gut, dass ich wohl im Oktober ins Training einsteigen kann.“ Auf den Platz will er frühestens im März zurückkehren: „Ich lasse mir Zeit und werde nichts überstürzen.“ (gru)

FC Wittlingen

Stefan Beer spielt wieder im Kandertal

Einst agierte Stefan Beer (32) als Spielertrainer mit Tobias Jehle an der Seitenlinie, führte 2013 den FC Wittlingen via Aufstiegsspiele gegen den SV Au-Wittnau in die Landesliga. Im Verlauf der Saison wurde das Duo Beer/Jehle vorzeitig vom Amt entbunden. Beer übernahm 2015/16 den FV Lörrach-Brombach II, wurde von Jehle beerbt. Nun schließt sich der Kreis. Beer spielt ab sofort wieder beim FC Wittlingen: „Er steht für Einsätze in allen Mannschaften zur Verfügung“, schreibt Sportchef Kevin Pabst. In Wehr wurde Beer bereits eingewechselt. (gru)

FC Geißlingen

Max Hauke befüchtet einen Rippenprellung

Den Zuschauern stockte der Atem, als Torwart Max Hauke (25) vom FC Geißlingen und Stürmer Martin Rangnau (23) vom Jestetten in der 49. Derby-Minute in der Luft zusammenkrachten. Der Körperkontakt sorgte für Geräusche, die Schlimmstes befürchten ließen. Erstaunlicherweise standen beide Akteure zügig auf den Beinen, spielten durch. "Es zieht gewaltig in der Seite", blickte Hauke auf den Crash zurück: "Hoffentlich kein Rippenbruch. An den Zusammenprall kann ich mich gar nicht richtig erinnern." (gru)