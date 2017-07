Boxen Nachwuchs des Boxring Klettgau im Ring

Mit vier Aktiven startet der Boxring Klettgau am heutigen Samstag beim Baden-Württemberg-Cup in Rottweil

Premiere: Mit vier Aktiven startet der Boxring Klettgau am heutigen Samstag beim Baden-Württemberg-Cup in Rottweil. "Die neuen Anfänger müssen mal in den Ring", ist Vorsitzender und Trainer Gerhard Grether gespannt: (Von links) Gerhard Grether, Trainer Engelbert Brillowski, Thomas Gruhl, Murat Yildirim sowie die Boxer Turan Gören, Mohammad Taijk, Elias Berneker und Behzad Hazrati. Bild: Verein