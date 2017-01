Nachwuchs der TTF Stühlingen erfolgreich

Tischtennis-Kinder überraschen beim Turnier in Tannheim

Erfolgreicher Nachwuchs der TTF Stühlingen: Beim Tischtennis-Turnier in Tannheim bei Villingen stellte der Nachwuchs aus dem Wutachtal sein Können unter Beweis. Lena Sadrina gewann bei den Mädchen in ihrer Gruppe vor Hour Alsayed und Lena Neukum. Vanessa Thiel wurde Fünfte. In Gruppe zwei kam Alina Ebe auf Rang zwei vor Melissa Schitz und Nikola Florkiewics. Bei den Jungs spielte sich Elias Ebe auf Platz drei. Unser Bild zeigt (hinten von links) Elias Ebe, Nikola Florkiewics, Lena Sadrina, Melissa Schitz, Hour Alsayed sowie (vorn, von links) Lena Neukum, Vanessa Thiel und Alina Ebe. Bild: TTF Stühlingen