Bad Säckingen Mountainbike-Weltelite fährt bei "Gold Trophy Sabine Spitz" in Bad Säckingen mit

Am Wochenende, 8. und 9. April, geht es auf dem Mountainbike-Trail am Fuße des Eggbergs in Bad Säckingen um Weltranglistenpunkte. Die Junioren-Rennen der "Gold Trophy Sabine Spitz" zählen zur UCI-Wold-Series. Der Kids-Cup ist neu im Programm. Der Eggberg-Marathon findet am Samstag statt.

Der Trail am Fuße des Eggbergs genießt bei der Weltelite der Biker einen hervorragenden Ruf. Er ist selektiv, erlaubt auf der 3,9 Kilometer langen Runde mit 144 Höhenmetern kaum Zeit zur Erholung. Nur die Besten der Besten schaffen’s aufs Podest.

Zum sechsten Mal nach der Premiere vor den Olympischen Spielen in London 2012 steigt am Wochenende die „Gold Trophy Sabine Spitz“. Dieses Mal gibt es keine Bundesliga-Punkte, was Sabine Spitz mit ihrem Mann und Manager Ralf Schäuble auch nicht stört. „Wichtig ist, dass das Rennen vom Weltverband UCI wieder mit dem höchsten Status (HC) eingestuft worden ist.

Deswegen erwarten Organisations-Chef Ralf Schäuble und 80 bis 90 fleißige Helfer des RSV Bad Säckingen zu den Rennen der Frauen und Männer am Sonntag die weltbesten Bikerinnen und Biker, die sich die Chance auf Weltranglistenpunkte nicht entgehen lassen wollen.

Beim Elite-Rennen der Frauen am Sonntag mit Start um 13 Uhr kann sich Sabine Spitz nicht unbedingt auf ihren Heimvorteil verlassen. Die Lokalmatadorin kam erst vor einer Woche zurück aus Südafrika, wo sie beim Etappenrennen „Cape Epic“ vier der acht Tagesabschnitte gewonnen hatte und damit Dritte der Gesamtwertung wurde. „Das Rennen am Sonntag stellt ganze Anforderungen als die langen Distanzen in Südafrika“, weiß die Olympiasiegerin von Peking im Jahr 2008. Für ihren Mann und Manager Ralf Schäuble bedeutet die Trophy am Sonntag „Sabines Comeback nach dem Olympia-Desaster 2016“, als es ihr verletzungsbedingt nur zu Platz 19 gereicht hat. Außerdem fährt Spitz seit Saisonbeginn für das koreanische „Wiawis Bike Team“.

Ebenfalls viel vorgenommen für ihr Heimrennen hat sich Helen Grobert aus Weilheim-Remetschwiel. Sie fährt seit Jahresbeginn für das Team Cannondale Factory Racing. Vor ihrer Haustür wurde sie 2012 Deutsche Meisterin der U23 und 2014 DM-Dritte bei ihrem ersten Elite-Rennen.

Video-Interview mit Sabine Spitz

Eine der großen Favoritinnen ist die Weltranglistenerste Jolanda Neff aus der Schweiz, die auch vergangenes Jahr am Eggberg erfolgreich war. Gemeldet haben auch deren Landsfrauen Esther Süss und Kathrin Stirnemann. Nicht zu vergessen sind die Polin Maja Wloszczowska, die Russin Irina Kalentieva, die Ukrainerin Yana Belomoina sowie Adelheid Morath aus Freiburg. Für das Rennen der Männer mit Start am Sonntag um 15 Uhr werden dem Franzosen Maxime Marotte, dem Schweizer Fabian Giger sowie den beiden Deutschen Manuel Fumic und Moritz Milatz Chancen eingeräumt. Insgesamt sind Bikerinnen und Biker aus 24 Nationen vertreten.

Erstmalig macht am Sonntag auch die „UCI Junior World Series“ Station am Hochrhein. Zwar gibt es keinen Junioren-Weltcup, doch bei dieser UCI-Serie werden zumindest Werltranglistenpunkte vergeben. „Sportlich gesehen ist das Rennen in Bad Säckingen wie ein Weltcup“, sagt Ralf Schäuble. Auch Tim Meier vom RSV Rheinfelden freut sich auf das einzige deutsche Rennen der UCI-Serie. „Der Kids Cup liegt uns am Herzen“, betont Janusch Laule vom RSV Bad Säckingen. Die Rennen der U9, U11 und U13 steigen am Sonntag ab 11.15 Uhr.

An die Hobbybikerinnen und -biker richtet sich der Eggberg-Marathon über 24 oder 48 Kilometer sowie das „Generation Race“ am Samstag.

Programm, Gold Trophy

Freitag: 14 bis 18 Uhr: Freies Training.

Samstag: 8.30 Uhr bis 11 Uhr: Training; 11.15 Uhr: Kids-Cup für den Nachwuchs U13, U11 und U9; 13 Uhr: Start eBike Fun Race; 13.30 Uhr: Start Wiawis-Eggberg-Marathon (24 und 48 km); 13.32 Uhr: Start Generation Race; 13.50 Uhr: Ziel eBike Fun Race; 14.30 Uhr: 1. Zieldurchfahrt Eggberg-Marathon (48 km) und Zieldurchfahrt (24 km); 5.15 Uhr: Ziel Eggberg-Marathon (48 km); 17 Uhr: Siegerehrung.

Sonntag: 9.30 Uhr: Start U23-Männer; 11.15 Uhr: Start U19-Männer; 13 Uhr: Start Frauen-Elite und U19-Frauen; 14.30 Uhr: Siegerehrung U19, U23; 15 Uhr: Start Männer-Elite; 17 Uhr: Siegerehrung Frauen und Männer. (gew)

Mehr Infos im Internet: www.goldtrophy-sabinespitz.de