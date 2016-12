Mountainbike-Weltelite bei "Gold Trophy Sabine Spitz"

Termin ist am Wochenende, 8./9. April, auf dem Trail beim Bad Säckinger Waldbad. Nachwuchs-Rennen der Trophy hat sogar Weltcup-Status. Auftakt der deutschen Mountainbike-Saison ist wie in diesem Jahr mit dem höchsten Status der UCI (HC) ausgezeichnet worden

Mountainbike: (sk) Die "Gold Trophy Sabine Spitz" wird im kommenden Jahr am Wochenende, 8./9. April, auf dem Trail rund um das Bad Säckinger Waldbad steigen. Der Termin stand bereits fest. Jetzt ist auch klar, dass das Rennen auf dem Rundkurs in der Heimat von Olympiasiegerin Sabine Spitz aus Niederhof auch wieder erstklassig besetzt ist. Ein Grund dafür ist, dass der Radsport-Weltverband (UCI) zugesagt hat, im Rahmen der Veranstaltung auch ein Rennen um den Nachwuchs-Weltcup zu integrieren.

Als jüngst der internationale Mountainbike-Kalender der UCI veröffentlicht wurde, freute man sich im Amt für Tourismus und bei den Veranstaltern der "Gold Trophy Sabine Spitz" in Bad Säckingen. Die sechste Austragung des "Mountainbike Highlights am Hochrhein" im April 2017 wird der "UCI Junior World Serie" zugesprochen. Es gibt nur wenige Veranstalter weltweit, die einen Nachwuchs-Weltcup austragen dürfen.

Daneben werden aber auch die Top-Fahrer der Elite-Klassen wieder nach Bad Säckingen kommen. Der Auftakt der deutschen Mountainbike-Saison ist wie in diesem Jahr mit dem höchsten Status der UCI (HC) ausgezeichnet worden, so dass mit einem erlesenen Starterfeld zu rechnen ist. Es werden viele Nationalmannschaften in Bad Säckingen erwartet, um bei diesem internationalen Leistungsvergleich dabei zu sein. Erste Anfragen aus Südafrika, Kanada und Norwegen liegen schon vor.

Die Zusage der UCI ist in den Augen der Veranstalter auch Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahre, in denen es gelungen ist, eine der besten internationalen Mountainbike-Veranstaltungen am Hochrhein zu etablieren. Das wird auch klar beim Blick auf die Ergebnislisten der "Gold Trophy" in den vergangenen Jahren. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern waren spätere Weltmeister, Olympiasieger und Gesamt-Weltcupsieger in Bad Säckingen am Start. Dazu kamen weitere Weltcupsieger und Medaillengewinner aus Rio. Ein stärker besetztes Rennen gab es Deutschland nur beim Mountainbike-Weltcup in Albstadt. Superstars wie die Olympiasieger Nino Schurter aus der Schweiz oder Olympiasieger Julien Absalon aus Frankreich waren begeistert von der Strecke in Bad Säckingen.

Im vergangenen Jahr siegten Absalon und die Schweizerin Jolanda Neff. Sabine Spitz, die vor kurzem ihren Rücktritt vom Rücktritt als Cross-Country-Bikerin bekannt gegeben hat, wird wohl dieses Mal beim Rennen am Eggberg ihren Heimvorteil noch besser nutzen wollen. Im April dieses Jahres war sie Achte geworden, obwohl ihr Start wegen einer Knieverletzung bis kurz vor dem Rennen auf der Kippe gestanden hatte.