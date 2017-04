Fußball-Bezirksliga Mittwoch wäre ein idealer Derby-Tag

Kommentar von SÜDKURIER-Sportredakteur Matthias Scheibengruber zur Spielplan-Gestaltung in der Bezirksliga Hochrhein

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann – auch Wolfgang Spitz und seine Mitstreiter im Bezirksfußballausschuss (BFA) Hochrhein nicht. Einen Rahmenterminkalender zu erstellen, der den Maßgaben des DFB und des südbadischen Verbandes entspricht und alle Wünsche der Vereine berücksichtigt, ist unmöglich.

Dennoch sind kritische Stimmen aus den Reihen derer, die sich nach diesem Kalender richten müssen, nicht von der Hand zu weisen. Grundsätzlich will jeder dann Fußball im Freien spielen, wenn das Wetter passt – wie beispielsweise am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sonnenschein. Fußball bei Schnee- und Graupelschauern macht weder Spielern noch Zuschauern Spaß. Daran ändert die zunehmende Zahl an Kunstrasenplätzen nichts.

Ernst zu nehmen sind indessen zwei Gedanken, die immer wieder einmal die Runde machen. In erster Linie bieten sich gerade auf Bezirksebene die Spieltage unter der Woche an. In der Spielzeit 2014/15 gab es 19 Bezirksligisten mit 38 Spieltagen – fünf Mal wurde relativ problemlos am Mittwoch gespielt. Im August, September, April und zwei Mal im Mai gab es Ansetzungen unter der Woche. Auch mit weniger Mannschaften könnte man an zwei, drei Mittwochabenden dem Winter locker aus dem Weg gehen und dann hauptsächlich Derbys ansetzen.

Eine zweite – nicht abwegige – Idee ist, eine Saison bereits im Juli zu starten. Im Umstellungsjahr wäre die Sommerpause zwar extram kurz, dafür wäre dann aber eine lange Winterpause von Mitte November bis Mitte März möglich.