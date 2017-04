Fußball-Landesliga Mit vier Absteigern muss gerechnet werden

In der Fußball-Landesliga würde es nach derzeitigem Stand drei Hochrhein-Vereine treffen. FC Bötzingen will nach seinem Rückzug aus der Verbandsliga in der Kreisliga B einen Neuanfang starten. Außer dem FC Bötzingen steigen maximal vier Mannschaften aus der Verbandsliga ab

Fußball-Landesliga: – Mit hoher Wahrscheinlichkeit müssen zum Saisonende am 21. Mai vier Landesligisten in die Bezirksligen Hochrhein und Freiburg absteigen.

Nach dem Rückzug des FC Bötzingen aus der Verbandsliga wurde fleißig spekuliert, wieviele Clubs in der Landesliga eine Etage runter müssen. Wie Arno Kiechle (Freiburg), Staffelleiter der Verbands- und Landesliga, auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilte, „will der FC Bötzingen nächste Saison nach eigener mündlicher und schriftlicher Bekundung einen Neuanfang in der Kreisliga B machen“.

Außer dem FC Bötzingen werden laut Kiechle noch maximal vier Verbandsligisten absteigen. Akut gefährdet sind Solvay Freiburg und sehr wahrscheinlich auch der SV Waldkirch, die in die Landesliga, Staffel 2, absteigen. Zwei Meister und ein „Vize“ aus den Bezirksligen Hochrhein und Freiburg rücken in die Landesliga auf. Also werden hier fünf neue Mannschaften. Der Meister steigt in die Verbandsliga auf. Das bedeutet, dass vier Teams absteigen müssen, sollte sich der Vizemeister nicht (!) in der Aufstiegsrunde durchsetzen. Der Viertletzte ist also nur gerettet, wenn der Vizemeister den Aufstieg schafft.

Nach dem derzeitigen Tabellenstand steigen die Hochrhein-Vereine FC Zell (16.) und SV 08 Laufenburg (15.), die SG Wasser-Kollmarsreute aus dem Bezirk Freiburg (14.) und Hochrhein-Vertreter TuS Efringen-Kirchen (13.) ab. Der FSV Rheinfelden wäre auf Rang 12 gerettet.

Es sieht also stark danach aus, dass drei Mannschaften aus dem Bezirk Hochrhein die Kurve nicht kriegen und aus der Landesliga in die Bezirksliga Hochrhein absteigen. Der Effekt dort: Es gibt dann 17 Mannschaften in der Saison 2017/18, wenn der Vizemeister den Landesliga-Aufstieg nicht schafft.