Mountainbike Miriam Oeschger gelingt der große Wurf

Sieg der Niederhoferin über die lange Distanz von 48 Kilometern beim Eggberg-Marathon der "Gold Trophy Sabine Spitz"

Aufs Podium hatte sie es schon insgeheim schaffen wollen, aber dass es zu noch mehr reichen würde, hätte sie im Traum nicht gedacht. Miriam Oeschger aus Niederhof, unterwegs für das Team "Centurion-Follow Me", gelang beim Eggberg-Marathon der "Gold Trophy Sabine Spitz" über die lange Distanz von 48 Kilometern der ganz große Wurf. Die 21-Jährige riss nach 2:14:42 Stunden die Arme in die Höhe. Sie musste 48 Sekunden warten, bis Janine Schneider (Cube bikes) als Zweite ins Ziel kam.

"Vergangenes Jahr lief es hier nicht so gut für mich. Aber das war jetzt für mich ein toller Einstieg in die Saison", freute sich Miriam Oeschger nach dem strapaziösen Rennen. Auf dem Trail kreuz und quer durch den Hotzenwald bis hinauf zum Eggberg-Becken war sie stets durch ihren Vater bestens informiert über den aktuellen Rennstand. Am Ende war ihr Sieg der verdiente Lohn.

Auf einen Start verzichten musste die Niederhofer Vorjahressiegerin Annette Griner vom Team Texpa Simplon. "Das wäre nicht sinnvoll gewesen", hatte sie sich nach einer schlaflosen Nacht zum Verzicht entschlossen.

Ihr Lebensgefährte Wolfgang Mayer war nicht ganz zufrieden. Er hatte auf den Sieg über 48 Kilometer – also zwei Runden – gehofft. Nach 24 Kilometern fuhr er mit Vorsprung und siegesentschlossen die zweite Runde an, doch ein technischer Defekt stoppte ihn schon nach wenigen Kilometern und zwang ihn zur Aufgabe. Immerhin durfte er sich mit dem Sieg über die kurze Distanz von 24 Kilometern in 57:24 min trösten. Stark über die kurze Distanz auch Tobias Senn vom VBC Waldshut-Tiengen als Fünfter. Philipp Hoffmeister vom RSV Bad Säckingen schaffte es als Neunter in die Top Ten. Florian Brengartner von der SG Rheinfelden wurde Zwölfter. Bei den Frauen gewann Jessica Benz vom SC Hausach in 1:06:50 Stunden. Neunte wurde die Murgerin Tatjana Ragusa.

Über die Langdistanz von 48 Kilometern fuhr Kevin Arendt vom Lexware-Team des SV Kirchzarten ein einsames Rennen, nachdem er den Führenden Wolfgang Mayer, der an seinem Bike nur noch schrauben konnte, "liegen gelassen" hatte. Arendt kam nach 1:18:02 Stunden ins Ziel. Stark auch die Leistung von Mike Woland vom RSV Niederhof, der in 2:08:33 Stunden Elfter wurde. "Vergangenes Jahr war ich zwei Minuten langsamer als dieses Mal. Heute ist es zu Beginn nicht ganz so gut gelaufen, aber dann wurde es immer besser", freute er sich.

Auf Rang 19 fuhr Michael Bernhart vom RSV Bad Säckingen, auf Platz 23 dessen Vereinskollege Kai Saaler. Auf Rang 25 schaffte es der Öflinger Michael Wagner, auf 29 Mike Rosenkranz von der SG Rheinfelden.

Video-Interview mit Siegerin Miriam Oeschger