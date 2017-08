Mountainbike Miriam Oeschger auf dem Podest

Mountainbikerin Miriam Oeschger (Team Centurion Follow Me) aus Niederhof wurde beim viertägigen Etappenrennen "Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald" Gesamtdritte

Mountainbike: (gew) Miriam Oeschger (Team Centurion Follow Me) fuhr beim viertägigen Etappenrennen "Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald" als Gesamtdritte aufs Podest. Die Niederhoferin wurde bei den beiden Etappen rund um Grafenhausen-Rothaus jeweils Sechste und bei den zwei Etappen am Feldberg Dritte und Vierte. Helen Grobert (Team Cannondale) aus Remetschwiel beendete die Tour nicht und stieg nach den Etappen in Rothaus aus. Dort war sie auf die Plätze zwei und drei gefahren. Gesamtsieger bei der Premiere des Rothaus Bike Giro wurden Simon Stiebjahn (Team Bulls) aus Langenordnach und Adelheid Morath (Team BikeSport World) aus Freiburg.