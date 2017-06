Radsport Miriam Oeschger auf Platz drei

Bikerin aus Niederhof feiert in Lostorf beim Argovia-Cup eine gelungene Generalprobe für die Marathon-WM am Wochenende in Singen

Radsport: – Die Weltmeisterschaft am Wochenende in Singen am Hohentwiel kann kommen, Miriam Oeschger (RSV Niederhof) vom "Team Centurion/Follow Me" hat die Generalprobe gut hinbekommen. Im U23-Rennen des Argovia-Cps in Lostorf durfte sie sich nach sechs schweißtreibenden Runden auf der technisch anspruchsvollen Strecke über Platz drei freuen. Etwas mehr als eine Minute hinter Siegerin Chrystelle Baumann (Montalchez) querte sie die Ziellinie. Lohn waren nicht nur 70 Punkte in der Cupwertung, sondern auch weitere Weltranglistenpunkte. "Ich freue mich riesig auf meinen ersten WM-Start", so Oeschger nach dem Rennen: "Mein Ziel ist es in Singen, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu fahren."