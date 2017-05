Miriam Oeschger Vierte in Houffalize

Mountainbike: (sk) Miriam Oeschger vom Team Centurion überraschte als starke Vierte bei ihrer ersten Teilnahme an einer Marathon World-Series in Houffalize/Belgien. Als beste Deutsche hat sie nur knapp das Podium hinter Vorjahressiegerin Alice Pirard verpasst. Über eine Distanz von 83 Kilometern und 2300 Höhenmetern qualifizierte sich die 21-jährige Niederhoferin für die Heim-WM in Singen.