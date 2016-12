Medaillen und Urkunden für TuS Adelhausen

Südbadischer Ringerverband freut sich über 14 deutsche Meistertitel. Besondere Ehrung für Elena Brugger vom TuS Adelhausen. Auch Alexander Semisorow und Johannes Voegele werden ausgezeichnet

Ringen: (loh) Ein sportlich erfolgreiches Jahr schloss der Südbadische Ringerverband (SBRV) mit seiner Feier im Bürgerzentrum Urloffen ab. Mit 14 deutschen Meistertiteln bei der Jugend, Junioren, Juniorinnen, Frauen und Männer kamen die südbadischen Ringerinnen und Ringer an das Rekordergebnis aus dem vergangenen Jahr (15) fast noch heran.

Präsident Martin Knosp (Urloffen) ehrte viele Ringerinnen und Ringer für ihre sportlichen Leistungen. Ausgezeichnet wurde unter anderem Maximilian Mond (RG Hausen-Zell) mit der Verbandsehrennadel in Bronze nebst Urkunde. Die SBRV-Ehrennadel in Silber gab's für Johannes Voegele (TuS Adelhausen). Mit Gold dekoriert wurde Alexander Semisorow (TuS Adelhausen). Die höchste Verbands-Auszeichnung, die Ehrenplakette in Silber, wurde Elena Brugger, ebenfalls TuS Adelhausen, verliehen. Sie holte Gold bei der Junioren-Europameisterschaft und Bronze bei der Weltmeisterschaft.