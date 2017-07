vor 1 Stunde Karate-Dojo Höchenschwand Karate Medaillen für Karate-Dojo Höchenschwand

Lenz Willenbrock holt bei den südwestdeutschen Meisterschaften in Iffezheim den Titel in Kumite und Bronze in der Kategorie Kata. Jonah Willenbrock gewinnt Silber